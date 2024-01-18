內閣總辭獲慰留至520 陳建仁：最後一哩路不負人民託付繼續拚
2024大選落幕，依照憲政慣例行政院長陳建仁今（18）日率領內閣總辭，獲總統蔡英文慰留至5月20日賴清德就任，對此陳建仁於院會表示，今年大選圓滿落幕，台灣人民選出帶領國家走向未來的總統，對新總統及國會新任期、新民意的尊重請辭，接下來進入看守內閣直到部會首長交接為止，勉勵行政團隊期盼在最後一哩路，不負人民託付繼續打拚，繼續點燃自己、照亮台灣。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日率行政團隊總辭獲慰留，於院會中說明，總統、立委選舉今年圓滿落幕，台灣人民選出走向帶領國家未來的總統，為台灣民主發展新的篇章，而基於憲政慣例，以及對新總統及國會新任期、新民意的尊重，已向總統蔡英文請辭，並將進入看守內閣。
陳建仁也細數上任一年多來福國利民的重要施政，此外總統蔡英文上任至今，行政團隊齊心努力以赴，讓台灣經濟持續成長，從2016年至2022年平均經濟成長率為3.4％，近3年國內生產毛額GDP總值皆超過20兆元以上，2023年預估更將達到23.5兆元，這些都要歸功於所有行政團隊過去的努力，並向團隊表達最深的敬意與謝意。
陳建仁指出，接下來將進入看守內閣時期，直到部會首長等交接為止，這段期間，請部會首長務必堅守岡位，持續推動國家政務，行政團隊要以戰戰兢兢態度妥善照顧人民大小事，為台灣長遠發展打下堅韌厚實基礎，勉勵行政團隊期盼在最後一哩路，不負人民託付繼續打拚，繼續點燃自己、照亮台灣。