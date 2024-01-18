迎台北燈節！天成4飯店優惠「雙人2069元起」 福容桃機可泡溫泉
台北燈節即將於二月登場，天成飯店集團旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，攜手推出「2024台北燈節住房優惠｣，自2024年2月2日至3月3日止，入住任一房型，享有依官網彈性房價再享9折，折扣後雙人房2,069元起、四人房4,172元起，三五好友或闔家出遊都適合。另外，福容大飯店桃園機場捷運A8店則是針對考生與家人推薦住房可泡湯，並品嚐麻油雙腰料理。
記者葉盛耀/綜合報導
此次天成飯店集團「2024台北燈節住房優惠｣，消費者預訂入住即享官網優惠價再9折優惠，包括位於台北車後站商圈的天成文旅-蜂巢，雙人房每晚2,069元起，鄰近華山1914的天成文旅-華山町，雙人房每晚最低2,789元起，為旅行增添文藝氣息。坐落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，雙人房每晚3,419元起，搭乘大眾交通工具，輕鬆抵達展區且悠遊賞燈。緊鄰燈節展區及西門及艋舺商圈的台北花園大酒店，折扣後每晚3,959元起，愜意的漫步於西門至北門展區，將2024台北燈節「龍躍光城」精彩作品盡收眼底。
福容大飯店桃園機場捷運A8店則是針對考生與家人推薦住房可泡湯，並品嚐麻油雙腰料理。2024年學測從1月20日至22日，連續舉辦三天，因此福容大飯店桃園機場捷運A8店推薦考後趕快趁機會，來個溫補食療大餐，至新粵式餐廳「福粵樓」，品嚐「麻油雙腰雞腿煲」與「麻油雙腰鮮蝦煲」。
另外，福容桃園機捷A8店六樓的麗會所，打破林口桃園地區沒有溫泉窠臼印象，不惜成本、自泉源地原裝輸入「黃金美人湯~碳酸氫鈉泉」打造三溫暖~溫泉湯池。不用車馬勞頓，只要花半個小時搭乘桃園機場捷運，就可全家人來場「泡湯機捷輕旅行」每晚4,289元起。
若想要純泡湯也可購買泡湯券，每張原價800元，超值套組買10送2，每張只要667元。且福容桃園機捷A8店麗會所2024年因應全新SPA芳療課程，推出1,600元起85折體驗價，原30分鐘/60分鐘/90分鐘療程，若同堂加購黃金美人湯可享半價優待。