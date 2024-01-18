李亦伸專欄／「表弟」Cousins來台打球　你一定要知道的4件事

我是廣告 請繼續往下閱讀
台啤雲豹季前完成補強，前台啤後衛蔣淯安，射手李啟瑋、黃鎮、朱億宗強力加盟，同時兩名超級新人後衛高錦偉、前鋒林信寬都能打出先發水平，本土球員、團隊戰力升級，陣容深度更完整，開季戰績8勝4敗排第三，緊追第二高雄海神9勝6敗，與第一中信特攻9勝4敗只有0.5場勝差。
關於表弟來台打球，你一定要知道的事。
1、表弟還很年輕。
魔獸來台打球已經37歲，生涯末期，儘管他還有相當戰力，但角色、作用已經改變不了任何一支NBA球隊。來台之前魔獸已經一年多沒能在NBA找到需要他的球隊，但魔術還是保持很棒體能和個人能力，這也是魔獸來台打球可以打出場均25分、15籃板超級洋將戰力關鍵，
表弟今年34歲，但也將近兩個賽季沒能在NBA找到球隊，表弟比起魔獸更年輕、更有發展性，但表弟體能衰退太多，跟去年魔獸來台打T1聯盟狀況不同。
2、表弟的合約很特別。
上季魔獸跟雲豹簽一季合約，初估年薪大約在150-200萬美元，一個月大約20萬美元。但表弟這次跟台啤雲豹先簽一個月短約，先打四個主場，接下來看看再說。一個月短約薪水初估也在20萬美元上下，不會差太多。
台啤雲豹很慎重，他們需要衡量表弟體能和場上表現，同時跟本土球員、現有洋將化學變化，再來做決定。表弟經紀團隊也同意這樣的短約，似乎也顯示，表弟對自己的體能和球技狀況也沒有足夠信心，先賺先贏概念。
3、台啤雲豹今年洋將已經很完整。
台啤雲豹今年三名洋將克羅馬、威廉斯都是先發等級，198公分後衛克羅馬場均26.4分、9籃板、6.4助攻，是超級洋將表現，206公分中鋒威廉斯場均18.5分、18.2籃板，也是魔獸等級內線，這兩名洋將為台啤雲豹核心。
雲豹現在缺的是第三洋將，表弟能不能扮演這樣的角色和功能，願意為球隊付出犧牲，打先發成為超級洋將，打替補能成為最出色第三洋將，需要實戰考驗。
4、奪冠+新鮮感+網路關注力。
T1聯盟需要超級球星加持，尤其是打過NBA規格超人氣帶動關注。台啤雲豹主場更需要強大吸引力，為比賽帶來更多關注和票房魅力。另外就是台啤雲豹今年有機會爭冠，如果能賺到一個比魔獸更可怕、更有統治力洋將，威廉斯改打第三洋將，台啤雲豹將馬上成為總冠軍級別球隊。
台啤雲豹投資大、但賺更大、野心滿滿，從創造關注力、吸引票房、營造主場聲勢、增加媒體話題都能因為表弟加盟T1職籃帶動另一波高潮。
快去搶票吧，表弟台啤雲豹主場限定，只有四場，不能錯過。