「總統大選抖音介選嚴重！」趙少康爆曾建議國民黨去提告但也沒有
國民黨總統敗選，昨日組發會提出敗選原因，包括藍白合失敗、南部大輸等，國民黨副總統候選人趙少康今（18）日受訪時說，「抖音介選很嚴重」，民眾黨一直說民調不是第一就是第二，都是偽科學，他曾經要求NCC應該去查，也建議國民黨應該去提告，但也沒有告，快速的時代一分一秒都不能落後；現在立法院在野黨也應該合作，但兩黨高層好像都不太懂這道理，在野黨不合，執政黨笑死。
記者余祥／台北報導
趙少康說，這次選舉抖音介選很嚴重，民眾黨都在說民調不是第一就第二，柯文哲說，按照手機民調他們第一，但怎麼可能都用手機做民調？比較準的就是市話、手機各半，乾脆都問黨裡面的人是第一好了，全部都是偽科學，他也建議去黨部告，但黨部也沒有，快速的時代一分一秒都不能落後，知道沒做就等於不知道，藍白不合就很難，最後就是知其不可為而為之。
趙少康表示，現在立法院也要合作，兩黨的高層都不太懂這個道理，在野還不合，執政黨笑死。
至於黨主席朱立倫面對黨內逼宮聲浪，仍沒有要請辭，趙少康說，朱立倫的去留他沒有意見，黨主席是不好做，因為沒有資源，還是要提一個計畫，國民黨要怎麼轉型，怎麼給年輕人希望，趁這個機會痛定思痛，大幅黨務改革，否則就是假的；朱立倫剛當選主席也是說要邀集大家討論，但沒有，這次一定要大刀闊斧，做得到就值得，做不到未來兩年就浪費。
媒體詢問，戰鬥藍是否組織次團，趙少康說，這次戰鬥藍議員當選立委，立法院在野黨不能單打獨鬥，發揮效果有限，要合作，行政官員都很囂張，一人質詢不怕，但十個人輪番轟炸，是不是有差？下週就會召開如何當立委的研討會，由他傳授如何發揮以一擋十的效果。