名家論壇》黃創夏／綠、白的「年輕選票」殊死爭奪戰

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總統大選結束之後，政治版圖三強鼎立局面就是確定下來了，國民黨真的沒有「趙子龍」更沒有「諸葛亮」，只活在「都是別人的錯」的自我推諉，而把民眾黨當成是出氣筒的情緒當中，根本忽略了核心問題，就是國民黨不夠強，選民根本不買所謂「棄柯保侯」的單！
事實上，雖然基於過往的政治恩怨，藍、綠兩方都因為過往和柯文哲的反覆，而大肆嘲笑目前的民眾黨，但他們都忘了，其實民眾黨之所以有「現實主義」的本錢，是因為他們已經「坐擁江東，靜觀天下之釁」！
這個「江東」就是「年輕選票」，國民黨從來就沒有擁有過這塊基業，而民進黨也很可能再也拿不回這一塊，本來他們一直以為是囊中之物的板塊！
在上世紀90年代，台灣走出威權的桎梏，許多新興政黨像雨後春筍般誕生，那時，媒體有一個「十年線基準」的比較基準，用來判斷政黨是否有機會茁壯和成長。
這個「十年線基準」，比較的是新興政黨的「領導決策年齡層」、「核心幹部年齡層」還有「主動關注的支持年齡層」，來比對當時不可一世的國民黨，當時新興的民進黨，都比國民黨「少十歲」以上，所有人都知道在「歲月不饒人」的自然法則之下，民進黨終將擊敗國民黨。
曾幾何時，才剛剛取得2024總統大選的民進黨，開始擔心是否會被民眾黨擠壓？
曾經是民進黨最佔優勢的「39歲以下」選民優勢，竟然被柯文哲的民眾黨取而代之。
民進黨當然察覺這是個危機，但一些討論都只是「技術」層次，例如「加強社群媒體的運用」、「多一點更淺顯易懂的宣導」、「多一點和年輕人接觸的互動設計」。
不客氣地說，這樣的「技術性檢討」，根本就和當年被民進黨打垮的老邁國民黨一樣，越來越變的是「建制化思維」，光是說出「宣導」概念，就牴觸了年輕人最討厭的「老氣橫秋說教」大忌！
經過八年的完全執政，民進黨政有走向和當年長期執政的國民黨習性的趨勢，習慣於「穿皮鞋的廟堂思維」，完全忘記了在新創時期的「十年線基準」下，「放下身段的共感」以及「不必排班論輩的機會」，2個當年最吸引年輕人好感的核心本質。
舉個柯文哲的做法來比對好了，柯文哲擅長玩短影音，最近有一個許多理工宅男宅女在流傳的IG，裡面柯文哲在鬼扯說都在看書，最近在讀《量子力學》，然後鬼扯「牛頓力學是1+1=2，量子力學是2=1+1」，玄之又玄的話術，還加上有小女生讚嘆眼神。
這種手法，說穿了就是當年我們這些理工科高中生在「撩妹」的手法，那些被吸引的宅男宅女也知道是這種手法，但為什麼還是反應熱烈？
因為柯文哲「放下身段」，一個台大醫師和總統候選人，可以和大家一起閒扯，親切感就出來了，許多年輕人也在說：等著看柯文哲怎麼鬼扯量子糾纏和左旋、右旋。
這樣的東西很可笑，但有效！
因為柯文哲讓年輕人不覺得是高高在上的長輩，所以內容不重要，那種放下身段、像是鄰居阿北的態度，拉近了距離。
事實上，在民進黨新興的時候，也有這種特色，那時的國民黨老氣橫秋，才四十多歲就是「某某公、某某老」，而民進黨是「老康（康寧祥）」、「信介仙」、「Nori（施明德）」、「阿扁」、「菊姐」、「土豆仁」，和如今動不動公開稱呼都是某院長、某部長、某某長的廟堂感，真是不可同日而語。
另一方面，當時的民進黨給予年輕人機會，以「戰功」決定黨內的政治地位，所以年輕人有自信，不必等著排班論輩，也不必看自己是哪個脈絡的歷練。
柯文哲的民眾黨因為年輕，不論是投機、還是真有抱負的年輕人，前面擋路的人少之又少，當然又可以給許多人冒險嘗試，甚至是僥倖跳升的機會。
而民進黨呢？
賴清德確實是想要打破一些建制度慣性，光一個李正皓被提名，卻被既有的建制派力量借題發揮，進而抗拒和排斥，這樣的排他性文化趨勢若是繼續固化，當然也不利於民進黨挽回那個已經朝向老化的「十年線基準」。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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