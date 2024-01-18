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打算在越南設廠！Vision Pro主要供應商曝動向　將投資2.8億元

▲蘋果週邊設備主要供應商歌爾，宣佈將在越南設廠並製造Vision Pro。圖為蘋果公司在WWDC發表的Vision Pro。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果週邊設備主要供應商歌爾，宣佈將在越南設廠並製造Vision Pro。圖為蘋果公司在WWDC發表的Vision Pro。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

蘋果配備主要供應商歌爾 （GoerTek）宣佈將投資2.8億美元（約新台幣88.5億元）在越南設立全資子公司，被外界視為加速移轉供應鏈的舉措，歌爾未來將在越南工廠製造Vision Pro和其他蘋果產品。

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歌爾是眾多在中國本土以外開拓市場的製造商之一，過去從iPhone到PS，全球大部份電子產品都在中國生產，歌爾曾經接過蘋果週邊設備的多項訂單，包括AirPods。歌爾公司副董事長 Kazuyoshi Yoshinaga曾在訪談中表示，2023年初客戶們便一直詢問產線何時搬離中國，以免被捲入中國和美國的政治鬥爭中。

近日歌爾向深圳證券交易所提交的文件中，表示公司在越南單位生產的產品，將包括AirPods、智慧手錶、虛擬實境和擴增實境等消費性電子產品，而蘋果則預計Vision Pro會在今年2月初推出。

目前歌爾投資設廠的地點為越南北寧省，該省的主要投資者是韓國三星集團，該省主要有電子產品、智慧型手機、半導體和精密機械製造設備的工廠。摩根大通分析師預測，直到2025年，越南將有能力生產20%的iPad和Apple Watch、5%的MacBook和65%的AirPods。

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