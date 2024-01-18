「小草證」被控入侵校園成邪教 民眾黨斥：三流網軍散播假訊息
粉絲專頁「農藝女孩看世界」有網友po文說，家裡小孩炫耀「小草識別證」，學校同學也會一個拉一個去參加民眾黨主席柯文哲的造勢活動，但這根本是包裝成「社團活動」的「邪教崇拜」，校園被民眾黨滲透，大家都說要投柯文哲，「寫到這裡我冷汗涔涔。我們家這裡已經算是很偏鄉的學校了，民眾黨的校園基層滲透卻可以做到這麼偏遠、這麼底層，大家一起變小草，真的有夠潮。」民眾黨副秘書長許甫一一駁斥。
記者何哲欣／台北報導
許甫說，民眾黨的實體黨證，目前有兩款有悠遊卡功能，都不是如文中所稱的樣式圖片是數位黨證，無悠遊卡功能，更何來可以讓學生帶去學校炫耀有「這一張」？實體黨證除了終身黨員有以外現在預繳兩年黨費也會有一般黨證，但是預繳一千元，也非虛假對話中500元就有一張。
許甫說，《農藝女孩看世界》過去早被抓包造謠翻車，甚至與民進黨的公職、側翼在同一群組運作，也早被網友揭露。沈寂一陣後，剛勝選立刻就假借第三者編故事，恐怕也只是為了大失年輕選民找理由洗地，只是文中不只對貶抑年輕人獨立思考的能力，更潛藏歧視新住民的惡意。
許甫說，民進黨若繼續放任三流網軍散播假訊息認知作戰，不面對為何流失年輕選民的真正原因，只會離這個族群越來越遠。