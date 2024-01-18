統神否認是柯黑！怒假民調但只是「做做效果」　要柯文哲先做這事

▲在網路上聲勢最為浩大的柯文哲，最終獲得369萬多票，排名第三。結果出爐後也讓知名實況主亞洲統神相當氣憤，直言自己被「假民調」所騙。（圖／取自YT@統晨大戲院）
▲在網路上聲勢最為浩大的柯文哲，最終獲得369萬多票，排名第三。結果出爐後也讓知名實況主亞洲統神相當氣憤，直言自己被「假民調」所騙。（圖／取自YT@統晨大戲院）

記者何哲欣／台北報導

總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲無緣總統大位，得票數還落居第三，知名實況主亞洲統神在開票當晚就痛批柯文哲就是最大戰犯，氣憤表示自己遭「假民調」所騙，更不斷強調，自己四年以後絕對不再投柯文哲。不過事隔多日，統神又否認，自己是柯黑，並說是台灣媒體亂象，斷章取義、互相抄來抄去。而且他也只是做做效果而已。

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統神說，他確實是希望柯陣營的黃珊珊、陳智菡跟柯文哲，為了假名調跟所有支持政黨輪替的人道歉，為了老二老三之爭，用手段跟國民黨廝殺完全沒有問題，但是現在選完了，既然是老三，而且還輸7趴如此之多，總是該交代的要交代，該道歉的要道歉，「我也已經跟（新北市長）侯友宜和我爸我媽道歉了，確實，這次我被騙！」

不過統神說，把他塑造成柯黑，他就有意見了，他講了一大堆，卻只擷取這一段話，他已經講得很清楚了，民眾黨這次已經兵糧盡出all in了，他周遭的朋友幾乎所有都投柯，柯的氣勢也非常強，但最後就是投票率71%，4年前投票率快要75趴，代表年輕人終究還是沒出來」。

統神說，他很清楚，柯之後4年沒有公職的曝光，聲勢一定是往下的，所以希望他4年後不要出來亂，就這麼簡單，希望他能先到新北、桃園或台中去再磨一下，替人民做事，「不過我語氣是激動了一點，沒辦法，誰叫柯文哲自己敗選感言說4年後再出來！別再出來亂，好好好想事情幫台灣人民做事才是正途，4年以後再來拼一次，現在先賺錢卡實在。」

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