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專機氧氣外洩「嚴重故障」　布林肯一度滯留瑞士

▲美國國務卿布林肯結束世界經濟論壇行程返美，專機卻發生氧氣外洩的「嚴重故障」，導致他短暫滯留在瑞士。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯結束世界經濟論壇行程返美，專機卻發生氧氣外洩的「嚴重故障」，導致他短暫滯留在瑞士。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社蘇黎世17日綜合外電報導）美國國務卿布林肯結束世界經濟論壇行程，準備返回美國，然而隨行記者團成員透露，布林肯的專機今天發生氧氣外洩的「嚴重故障」，導致他短暫滯留在瑞士。

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綜合路透社與法新社報導，布林肯（Antony Blinken）15日前往瑞士達沃斯（Davos）參加年度世界經濟論壇（World Economic Forum），計劃今天返回華盛頓。

路透社引述彭博（Bloomberg）報導，故障的是一架波音（Boeing）飛機，但路透社無法立即確認布林肯此行搭乘的是哪架飛機。

布林肯從達沃斯搭乘直升機前往蘇黎世（Zurich），在蘇黎世登機後，卻被告知飛機出現故障問題，無法安全飛行。

布林肯的幕僚與隨團記者將改搭商業航班返美。

布林肯經常一天造訪多個國家，自巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動血腥襲擊以來，布林肯已4次動身前往中東（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130118

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