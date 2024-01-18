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春節出門不怕塞車！「好走時段」搶先看　睡飽再出門也可以

▲高公局公布國道好走時段，就算是睡飽後，中午12時再出發也可以避免壅塞。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）
▲高公局公布國道好走時段，就算是睡飽後，中午12時再出發也可以避免壅塞。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）

記者許若茵／台北報導

春節連假出門怕塞車嗎？高公局公布國道好走時段，就算是睡飽後，中午12時再出發也可以避免壅塞。要特別注意的是，高公局有規劃多項國道交通管制措施，記得留意高乘載管制時段與路段。

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113年春節連假長達7天，高速公路局呼籲，民眾於春節連假期間可多利用公共運輸，以節省寶貴時間，同時也可充分放鬆精神，如民眾仍須自行開車，高公局建議可利用以下好走時段：

一、    西部國道部分：
(一)    2月10日(初一)至2月12日(初三)，南向用路人建議於早上6時前或中午12時後出發。
(二)    2月12日(初三)至2月14日(初五)，中部地區北向用路人建議於中午12時前出發，南部地區北向用路人建議於上午9時前出發。

二、    國5部分：
(一)    2月10日(初一)至2月12日(初三)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
(二)    2月11日(初二)至2月14日(初五)，北向用路人建議上午9時前出發。

另高公局規劃多項國道交通管制措施，其中高乘載管制的時段與路段如下：

一、    2月12日(初三)及2月13日(初四)，每日13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口匝道。
二、    2月11日(初二)至2月14日(初五)，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(管制結束時間視交通狀況機動調整)。.

高公局表示，2月12日(初三)、2月13日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，如國1、國3北向新竹、苗栗、台中、彰化、南投路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。
 

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