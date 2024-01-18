春節出門不怕塞車！「好走時段」搶先看　睡飽再出門也可以

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一、 西部國道部分：
(一) 2月10日(初一)至2月12日(初三)，南向用路人建議於早上6時前或中午12時後出發。
(二) 2月12日(初三)至2月14日(初五)，中部地區北向用路人建議於中午12時前出發，南部地區北向用路人建議於上午9時前出發。
二、 國5部分：
(一) 2月10日(初一)至2月12日(初三)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
(二) 2月11日(初二)至2月14日(初五)，北向用路人建議上午9時前出發。
另高公局規劃多項國道交通管制措施，其中高乘載管制的時段與路段如下：
一、 2月12日(初三)及2月13日(初四)，每日13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口匝道。
二、 2月11日(初二)至2月14日(初五)，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(管制結束時間視交通狀況機動調整)。.
高公局表示，2月12日(初三)、2月13日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，如國1、國3北向新竹、苗栗、台中、彰化、南投路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。