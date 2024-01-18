賴清德宣布退出新潮流 侯友宜：團結台灣不分你我、黨派跟族群
針對2024總統當選人賴清德宣布將退出民進黨新潮流派系，新北市長侯友宜今（18）日上午在視察二重疏洪道左岸加高工程時受訪再拿出競選時經常掛在嘴邊的話回應，指出台灣需要團結，「不分你跟我，更不要分黨派跟族群」，這是他五年多前出來從政最大的心願，希望賴清德要做到，這才是國家未來能夠永續繁榮安定最大的力量。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，期待賴清德當選總統後能「以民為天、國家第一」，政黨跟派系都擺在最後面，才能夠讓國家成為團結最重要的一股力量；強調不管是國家建設還是願景都不要分顏色，團結才能面對外面的挑戰，這也是自己最大的心願跟期待。
至於選後的謝票行程規劃，侯友宜回應，會跟國民黨部一起，利用周六、日及下班後空閒時間，感謝支持者這段時間的幫忙跟感謝；另也會出席新北市感恩茶會，強調在新北市14年，跟里長都有很深的感情，謝謝這些多年的老朋友。
對於記者再問到認為敗選的原因時，侯友宜表示，面對所有檢討的聲音自己都說過，重申最大的原因是自己不是別人，也感謝國民黨主席朱立倫跟包含黨內不分區立委提名人韓國瑜、謝龍介、柯志恩等人都來支持跟幫忙；強調所有的因素就是自己，跟其他人沒關係。
侯友宜再說到，作任何事情只要學會面對所有挑戰，大家全力往前走；強調凝聚力量，在團結旗幟底下，讓台灣會更好、新北市更好，大家共同打拚。