先發制人！美軍再襲葉門胡塞 炸多枚「原已準備好發射」飛彈
美國政府17日宣布，將背後有伊朗支持的葉門叛軍組織「胡塞武裝」（Houthi，也稱青年運動），重新列入恐怖組織名單，希望阻止該組織繼續襲擊經過紅海的船隻，避免以哈衝突緊張外擴，但胡塞組織並不買單，還在同一天再次攻擊一艘美國商船。美國軍方遂於1週內4度轟炸胡塞位於葉門的軍事設施，在最新一波軍事打擊中，據悉有多枚「已準備好發射」的飛彈遭美軍摧毀。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，美軍中央司令部18日發表聲明，指控胡塞組織的飛彈和武器，對該地區的商船、美軍艦艇都構成「迫在眉睫的威脅」，尤其是已被安裝到發射軌道上、隨時可能使用的飛彈，促使美軍行使自衛權。
根據美國軍方說法，有14枚已準備從葉門發射的胡塞飛彈，遭美軍部隊摧毀，削弱了胡塞武裝繼續在紅海施襲，並影響曼德海峽、亞丁灣之國際商業航運能力。
美國中央司令部強調，胡塞武裝的行為，危害國際海員安全、干擾紅海和相鄰海域的航運水道，美軍會繼續採取行動，保護無辜海員和美國公民。
胡塞組織則揚言，無論英美等國如何阻止，胡塞都會持續鎖定那些前往巴勒斯坦港口的以色列船隻，隨著中東緊張局勢升高，外界普遍擔憂，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯（Hamas）在加薩走廊的戰火，恐會進一步在中東蔓延。