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aespa快閃台灣！佳世達尾牙獻唱5首歌　不到半小時海撈1600萬

▲aespa首次來台出席明基佳世達尾牙表演，一連帶來5首經典好歌，不到半小時，有知情人士爆料賺進1600萬元。（圖/YT@Jackie din）
▲aespa首次來台出席明基佳世達尾牙表演，一連帶來5首經典好歌，不到半小時，有知情人士爆料賺進1600萬元。（圖/YT@Jackie din）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國人氣夯團aespa於16日現身明基佳世達集團的尾牙，帶來《Drama》、《Trick or Trick》、《Hold On Tight》、《Spicy》、《Next Level》共5首歌，全程露臉不到30分鐘，就海撈1600萬唱酬，隔日中午全員旋風離台，結束一日的台灣行。

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▲吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）主持「明基佳世達集團尾牙」，並與aespa成員Karina（左2起）、Giselle、Ningning（寧寧）、Winter互動。（圖／讀者提供）
▲aespa現身明基佳世達的尾牙場，令不少粉絲超羨慕。（圖／讀者提供）
韓國SM娛樂旗下女團aespa由日本、南韓、中國等3國的Ningning（寧寧）、Winter、Karina、Giselle組成，當時公開aespa將來明基佳世達集團的尾牙上表演，在網路上掀起熱議。尾牙當晚全場共7000人，明基佳世達集團祭出總統等級維安，據悉入場不僅要核對個資、照片、員工編號、掃QRCode，以防外人闖入，比起去年只要看員工證就能進場，嚴格不少。

▲aespa首度訪台，除了參加尾牙商演，也會舉辦簽名會。（圖／希林國際FB）
▲aespa首度訪台，參加明基佳世達的尾牙，海撈上千萬元。（圖／希林國際FB）
而網友也瘋猜明基佳世達請來aespa表演5首歌的價碼，在Dcard上發文詢問「請到韓國一線女團來台唱尾牙要花多少錢？」有不少知情人士表示，「台中跨年Jessi都要800萬了，aespa感覺1000多萬不為過」、「在X看到有人說1600萬」、「佳世達市值約900億，請aespa花個1000萬小case」、「8位數跑不掉啦，SM的耶」。

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