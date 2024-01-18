aespa快閃台灣！佳世達尾牙獻唱5首歌 不到半小時海撈1600萬
韓國人氣夯團aespa於16日現身明基佳世達集團的尾牙，帶來《Drama》、《Trick or Trick》、《Hold On Tight》、《Spicy》、《Next Level》共5首歌，全程露臉不到30分鐘，就海撈1600萬唱酬，隔日中午全員旋風離台，結束一日的台灣行。
記者薛羽彤／綜合報導
韓國SM娛樂旗下女團aespa由日本、南韓、中國等3國的Ningning（寧寧）、Winter、Karina、Giselle組成，當時公開aespa將來明基佳世達集團的尾牙上表演，在網路上掀起熱議。尾牙當晚全場共7000人，明基佳世達集團祭出總統等級維安，據悉入場不僅要核對個資、照片、員工編號、掃QRCode，以防外人闖入，比起去年只要看員工證就能進場，嚴格不少。
而網友也瘋猜明基佳世達請來aespa表演5首歌的價碼，在Dcard上發文詢問「請到韓國一線女團來台唱尾牙要花多少錢？」有不少知情人士表示，「台中跨年Jessi都要800萬了，aespa感覺1000多萬不為過」、「在X看到有人說1600萬」、「佳世達市值約900億，請aespa花個1000萬小case」、「8位數跑不掉啦，SM的耶」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道