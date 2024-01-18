直言「韓昌配」太離譜！黃暐瀚預測立院龍頭極高機率就是他
立法院正副院長將在2月1日選出，近日傳出韓國瑜、黃國昌的「韓昌配」，資深媒體人黃暐瀚今（18）日在《NOWnews今日新聞》自製的《鄉民大學問》節目上說，過年會吃白鯧，韓昌配是什麼？「太離譜了，怎麼可能！」黃暐瀚指出，在立法院長選舉中，若民眾黨藍綠都不支持，極高機率就是國民黨立委韓國瑜擔任院長。
記者余祥／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製的《鄉民大學問》節目，今日主持人郭子乾扮演「柯蚊哲」，與國民黨立委王鴻薇、媒體人黃暐瀚、民進黨立委鍾佳濱與大學生代表一同討論立法院正副議長選舉。
有關韓昌配，黃暐瀚說，絕對不可能，因為黃國昌說立委做到一半就會離開選縣市長，還要推動國會改革，若黃國昌當副院長，常常主持議事，結果2年一到就要走了，這不可能，無論藍白、綠白會不會合，黃國昌都不要當副院長，即使會合，也是黃珊珊當副院長，不會是黃國昌。
黃暐瀚說，國民黨加上泛藍有54席，民進黨51席，如果民眾黨8票全挺藍或綠，則藍或綠的人選都會贏；但如果民眾黨都不挺，這才是比較可能的，民眾黨都投給自己，第一輪若未過半，再第二輪投票，就不用過半，民眾黨一樣都不投，韓國瑜就會當選，除非民眾黨選擇投藍或綠，極高機率就是韓國瑜。