入冬最強寒流探6度！停班停課標準「不是溫度」 下週達標機率曝
週末新一波冷空氣南下，預計強度將達寒流等級，為入冬以來最強冷空氣，不少民眾擔心重現2016年「霸王級寒流」，多達12校因積雪導致的交通問題停班停課1天，不過事實上停班停課標準並非是溫度，中央氣象署表示，目前看來下週寒流強度不及2016年那一波，不過停班停課沒有確切標準，各縣市政府可自行裁量。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象署預報員曾昭誠表示，2016年「霸王級」寒流來臨時，台北氣象站最低溫測得攝氏4.4度，但下週寒流強度不及2016年，預估台北氣象站是攝氏7~9度，平地下雪機率也不大。
中央氣象署目前無針對低溫訂有停班課標準，是否停班課仍依各縣市政府為準，由各縣市自行裁量，氣象署僅提供預警燈號，提醒溫度區間。
事實上低溫災害是否停班停課並非看「溫度」，而是如因寒害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，各通報權責機關得視實際情況，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 8 條規定發布停止上班及上課。
中央氣象署預報指出，週六隨峰面通過，東北季風南下，北台灣高溫從攝氏26度下降至攝氏21度；週日和下週一中南部溫度也開始逐步下滑，寒流南下的過程越來越低溫，最冷的時機點為下周二和下周三，北部、中南部、東部低溫有機會跌破攝氏10度。
這波冷空氣影響時間長，下周二、下周三低溫跌破攝氏10度的地區，涵蓋南以北、東半部，全台有感，平地氣溫約攝氏8到10度，台北攝氏7到9度，空曠地區再低攝氏1到2度也有可能，最低溫下探攝氏6到7度。