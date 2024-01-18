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陳其邁和安芝儇、朴旻曙大跳王柏融應援曲　一晚破18萬點閱

▲高雄市長陳其邁變身啦啦隊，與韓國「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」朴旻曙一起在鏡頭前大跳《王柏融應援曲》，旅日歸來的「台鋼大王」王柏融也送上簽名球給市長陳其邁，齊喊「台鋼雄鷹I'm IN」為台鋼雄鷹一軍球隊熱力應援。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁變身啦啦隊，與韓國「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」朴旻曙一起在鏡頭前大跳《王柏融應援曲》，旅日歸來的「台鋼大王」王柏融也送上簽名球給市長陳其邁，齊喊「台鋼雄鷹I'm IN」為台鋼雄鷹一軍球隊熱力應援。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

台鋼雄鷹昨（17）晚間舉行「I'm IN! 飛向一軍」成軍記者會，高雄市長陳其邁變身啦啦隊到場送上祝福，與韓國「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」朴旻曙一起在鏡頭前大跳《王柏融應援曲》，陳其邁節奏慢半拍的應援舞引起網友一片熱議，直呼「邁邁進化成唱跳靈魂歌手了」。

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中華職棒第六隊「台鋼雄鷹」昨日晚間舉行成軍記者會，公布2024年全新球衣、吉祥物、應援團及Wing Stars 啦啦隊成員，主場城市陳其邁市長也到場，與啦啦隊應援總監「最強外掛」安芝儇、表演總監「清純精靈」朴旻曙（MINGO） ，三個人一起在鏡頭前大秀大王應援曲。

影片中安芝儇、朴旻曙身著台鋼綠色棒球帽T與粉色迷你裙，露出甜美笑容帶動跳，只見陳其邁市長慢半拍的肢體動作，影片看起來不協調卻又協調，網友笑稱「巡迴演唱後下個目標是唱跳歌手」，許多網友開玩笑說「市長還是繼續唱歌好了」，陳其邁也留言回應「當啦啦隊真的不容易」、「再拚一下」。

身為地主城市大家長，陳其邁昨日出席時特地帶著高雄名產烏魚子給球員打氣，他也答應下次會帶著安芝儇喜歡吃的ＱＱ蛋、朴旻曙愛吃的滷味再度來探班。

影片昨晚上架IG平台，經過一個晚上累計已超過18萬次收看，柏融大王、安芝儇與朴旻曙都轉發限時動態邀請球迷一同觀賞，讓影片點閱率持續攀升中。迎接職棒第六隊「台鋼雄鷹」成軍，4月高雄主場開幕戰即將開打，高雄從球隊到市長通通動起來，陳其邁用啦啦隊應援曲邀請大家一起為台鋼雄鷹加油，要當台鋼的最佳後援啦啦隊！


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