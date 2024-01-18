愛莉莎莎肝膽排石、泰國買房爭議多！沒人挺被虧「網紅圈人緣差」
知名百萬YouTuber愛莉莎莎選舉時表態支持柯文哲，在選舉結果不如己意後，在IG曬出影片質疑工作人員作票，引發軒然大波，她隨後坦言「用詞過當」，沒有認錯道歉就飛去韓國旅遊，挨轟「留下爛攤子就跑」，網紅視網膜、陳沂、蔡阿嘎老婆二伯都認為她此舉不當。其實愛莉莎莎過往爭議事件不斷，包括實驗肝膽排石法、失言說萬華是「毒窟」，加上近日泰國買房惹議，網紅圈卻很少有人挺她，被Dcard網友發文笑說，「她是不是人緣很差」。
記者江芷稜／綜合報導
現年31歲的愛莉莎莎，學經歷背景非常優秀，畢業於清華大學人文社會學系，多益成績有900多分，雅思成績是7.5，前往英國留學獲得斯特拉斯克萊德大學行銷碩士，也曾到韓國交換學生，是YouTuber界數一數二的高材生，她的父親為輔仁大學教授，母親為諮商心理師，爺爺更被羅馬教廷封為爵士，全家都是書香門第。
集結眾多優秀條件，愛莉莎莎卻經常發表爭議言論，2020年11月，她發布自己實驗「肝膽排石法」的成果，被YouTuber蒼藍鴿批評影片誤導觀眾，愛莉莎莎自知非醫學界人員，仍強調自己做足功課且不排除提告，強勢作風引起熱議，在眾多醫師現身說法後，她才願意道歉。
2021年疫情期間，萬華區出現群聚感染，剛入手當地套房的愛莉莎莎，卻發文自稱住在「毒窟」，哪裡都不敢去，連電梯都不敢坐，將該地區貼上標籤，錄製影片時坦言附近的救護車聲很吵，「萬華人都不用睡覺是不是」，此番言論引來當地居民不滿，最後她以小房換大房，賣掉萬華的套房，還賺了不少錢。
而今年她在泰國買房，表示房價只有台灣的五分之一，掀起一波泰國置產討論，沒想到內行人士表示泰國買房只有地上權，沒有土地擁有權，不少人買房後都難以脫手，跟想像的不一樣。而愛莉莎莎在總統大選表態，自稱年輕粉絲7成都支持柯文哲，選舉過後質疑作票，事後拍拍屁股走人，攪亂一池春水又拂袖而去，也被許多網友認為，缺乏公眾人物的社會責任感，難怪連網紅們都看不下去。但流量就是王道，愛莉莎莎越罵越紅，影片流量相當的高，線上行銷課程也有很多粉絲購買，去年因此入手數千萬。
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