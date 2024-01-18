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陳其邁開箱龍年新春版小物　開運小紅包20日三鳳中街首發

▲陳其邁今天開箱龍年新春版小物，並預告開運小紅包20日三鳳中街首發。（圖／高市府提供）
▲陳其邁今天開箱龍年新春版小物，並預告開運小紅包20日三鳳中街首發。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

農曆春節將近！高雄市長陳其邁今(18)日攜手觀光大使「高雄熊」向市民拜賀早年，並搶先曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物，開箱《騰龍獻瑞》春聯、《興隆平安》斗方春聯及開運小紅包、《高雄龍好》賀卡等亮相，陳其邁也預告，春節開運小紅包將於這週六於三鳳中街首發，歡迎市民或採買年貨的民眾來領取收藏，討吉利沾喜氣。

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▲高雄龍年新春小物，開運小紅包。（圖／高市府提供）
▲高雄龍年新春小物，開運小紅包。（圖／高市府提供）
今天記者會現場由市長陳其邁偕同書法名家郭芳忠教授、設計師林士揚，一同介紹春聯及新春賀卡等新年小物，親自說明書寫理念及設計發想；斗方春聯、開運小紅包則由設計師陳子郁繪製，觀光代言人高雄熊也手拿繽紛圓滿的放大版紅包驚喜現身，用圓滾討喜、呆萌可愛的肢體動作，以活潑又朝氣的招牌形象，向市民朋友拜年祝福。

▲高雄龍年新春小物春聯。（圖／高市府提供）
▲高雄龍年新春小物春聯。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，龍是傳統吉祥的動物，配合龍年到來，市府製作開運小紅包、春聯、斗方春聯等新春小物，各有不同意涵，準備提供給市民朋友分送喜氣，春聯是由國內書法名家郭芳忠教授，為龍年春聯揮毫題字，《騰龍獻瑞》四字筆勢生氣勃勃，字如其人、令人印象深刻，希望帶給市民朋友滿滿喜氣與福氣，祝福大家平平安安、各行各業生意興隆。

▲高雄龍年新春小物方斗。（圖／高市府提供）
▲高雄龍年新春小物方斗。（圖／高市府提供）
陳其邁也預告開運小紅包將於這周六(20)日於三鳳中街首發，歡迎市民朋友或採買民眾前來領取收藏，討吉利沾喜氣，接著會配合高雄過好年商圈活動，陸續發放大家最喜愛的小巧紅包，請大家不要錯過。「2024龍蟠圓，賀新年」，他也感恩2023年踏實築夢、豐收圓滿，也期待來年如同龍一般，2024年乘夢飛翔、事事龍好。

《興隆平安》紅包於這周六三鳳中街首度發放；春聯自1月24日起於四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版斗方春聯放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等提供自由索取，索完為止。

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