新科立委平均52.83歲！最年輕是黃捷 謝衣鳳一家三代都曾進國會
新國會2月1日開議，資深媒體人黃揚明盤點新科立委，最年輕的立委是民進黨的黃捷，最年輕的男性立委是國民黨的廖偉翔，最年長的則是民進黨的游錫堃，113席立委平均52.83歲，另外，國民黨立委謝衣鳳，爺爺、媽媽也都曾剛過立委。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明提到，第7屆單一選區制度實施起，當選至今從未落選者，包括柯建銘、賴士葆、羅明才、林德福、林淑芬、邱議瑩、陳亭妃、高金素梅。五屆以上的資深立委名單，國民黨有國民黨有羅明才（4~11屆，8屆）、賴士葆（4、6~11屆，7屆）、楊瓊瓔（4~8、10~11屆，7屆）、林德福（5～11，7屆）、傅崐萁（5~7、10~11，5屆）、馬文君（7補選、8～11，5屆），民進黨有柯建銘（2~11，10屆）、林岱樺（5~6、7補選～11，7屆）、邱議瑩（5、7~11，6屆）、林淑芬（6~11，6屆）、蔡其昌（6、8～11，5屆）、吳秉叡（6、8～11，5屆）、李昆澤（6、8～11，5屆）、陳瑩(6、7、9～11，5屆)、陳亭妃（7～11，5屆）、劉建國（7補選~11，5屆），以及無黨籍的高金素梅(5～11，7屆)、陳超明（4、8~11，5屆）。
黃揚明也統計，家族內有2人以上曾任立委，包括陳玉珍（陳柏惟是遠親姪孫）、洪孟楷（母親郭素春）、謝衣鳳（母親鄭汝芬、爺爺謝言信）、羅明才（父親羅福助）、顏寬恒（父親顏清標）、江啟臣（岳父劉盛良）、傅崐萁（妻子徐榛蔚）、張嘉郡（姑姑張麗善）、張智倫（父親張慶忠）、廖偉翔（舅舅黃顯洲）、林沛祥（母親徐少萍）、陳菁徽（母親黃昭順）、陳冠廷（父親陳明文）、何欣純（表弟林昶佐）、陳秀寳（父親陳進丁）、蔡易餘（父親蔡啟芳）、蘇巧慧（父親蘇貞昌）、陳俊宇（叔叔陳歐珀）。