不是科技業！這一行年終最多　服務業「墊底爬上前三」

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近一步交叉分析，年終給的最大方的產業和去年相比排名輪動，工商業服務業（金融業）以1.93個月的年終擠下資訊科技搶下第一名。排名第二的資訊科技業1.52個月，民生服務業則以平均1.45個月的年終位居第三，相較於前一年有3成發不出年終，在產業中墊底，今年的成長幅度居全產業之冠。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，2023年是景氣低迷的一年，根據國發會的景氣對策信號，過去一年亮出9個藍燈，直至年底才在零售及餐飲業持續熱絡等因素助攻下，亮出了黃藍燈，景氣的不確定性，讓企業主發放年終獎金的意願偏向保守，不如前一年因為剛走出疫情迎向新氣象，企業主願意大手筆發放獎金，博得好彩頭，今年的年終發放，將回歸常態機制，企業主會以更審慎務實的角度來評估獎金機制，無論是發放比例或是基期都回歸現實面，以全年度的表現作為基準。
曾仲葳指出，其中金融三業（銀行、保險、證期投信業）今年前10月的累計稅前盈餘，一舉突破7000億大關、達7269.8億元，不僅是去年全年獲利4798億元的1.52倍，有機會挑戰「史上次高」紀錄，儘管在11月因為新台幣匯率，侵蝕壽險業的獲利，但銀行業表現亮眼，單單本國銀行獲利就突破4千億，奠定發出高額年終的基礎。
曾仲葳分析，資訊科技業儘管在上半年面臨全球性的庫存危機，但在年底回穩，由於資訊科技業多有保障年終的制度，1至2個月的年終獎金，對多數資訊科技業來說被視為固定的人力成本，也因此從業人員的年終始終位居前段班。
至於民生服務業則一改前一年年終墊底的窘境，在2023年上演獲利大翻轉，無論是零售業或餐飲業，都完全走出疫情陰霾。根據經濟部統計處的最新數字，包括服飾品零售業、百貨公司、其他綜合商品零售業、電子購物及郵購業的營業額全面翻紅，2022年1至11月營業額為4兆1686億元，創下歷年同期新高，年增7.5%。餐飲業成長更為強勁，1至11月營業額為9336億元，不但創下同期新高，年增幅度更達到20.0%。
曾仲葳也說，同樣的飯店旅宿也在今年迎來業績三級跳，單單前9個月的營業額已經達到前一年的9成。民生服務業業績爆發式成長，讓業者更願意與員工共享獲利，再加上產業缺工嚴峻，促使業者以更優渥的獎金、福利留才。