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併花旗後！星展銀啟動最大規模換卡　eco永續卡祭海外回饋最高5%

▲星展銀行（台灣）啟動整併後最大規模的信用卡換發作業，今（18）日推出「eco永續卡」全新權益，整合原花旗現金回饋卡，除一般消費享1.5%現金回饋無上限，海外更加碼最優5%。（圖／記者顏真真攝）
▲星展銀行（台灣）啟動整併後最大規模的信用卡換發作業，今（18）日推出「eco永續卡」全新權益，整合原花旗現金回饋卡，除一般消費享1.5%現金回饋無上限，海外更加碼最優5%。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展銀行在併購花旗銀行在台消費金融業務後，繼去（2023）年12月展開飛行卡換卡作業之後，今（18）日更推出「eco永續卡」全新權益，整合原花旗現金回饋卡，並啟動整併後最大規模的信用卡換發作業，除推出多項綠色消費禮遇，一般消費享1.5%現金回饋無上限、海外加碼最優5%，更與星巴克獨家合作祭優惠。星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，花旗移轉過來的卡友約270萬戶，5月可完成2/3的換卡作業，8月全部換卡完畢。

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現金回饋卡一直深受台灣消費者歡迎的信用卡類別，整合原花旗現金回饋信用卡，星展eco永續卡全系列共推出5張卡別，除了原花旗卡友權益維持不變外，再提供國內外一般消費1.5%現金積點無上限、海外最優5%，同時結合綠色消費加碼回饋，讓卡友能繼續安心「無腦刷」。

黃思翰指出，花旗卡友約有270萬，加上星展銀行的60萬，預估花旗卡友移轉完成後，星展銀發卡量可達330萬張。至於目前花旗卡友換卡進度，除去年12月展開首波飛行卡換卡作業，今日星展銀再推出eco永續卡，整合原花旗現金回饋卡，權益也全面升級，花旗現金回饋卡友預計可在5月轉換完成，屆時也將完成花旗2/3的換卡作業。

黃思翰也提到，eco永續卡是亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行（台灣）更將成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行，亦導入碳中和技術降低製卡過程238噸碳排量，相當於減少了汽車繞行地球37圈所產生的碳排量。同時，信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。
 
星展eco永續卡除提供國內外一般消費均享1.5%現金積點，回饋無上限，因應海外旅遊需求增加，星展銀行針對國人喜愛的熱門地區，包含新加坡、日本、韓國、美洲、歐洲等地區，推出於當地店家持實體卡刷卡消費享最高5%加碼回饋。在現金積點兌點方面，卡友僅須透過專為星展卡友打造的星展Card+ App即可輕鬆兌換，可選擇即時消費折抵、信用卡帳單折抵、兌換刷卡金或哩程等多元獎勵，彈指間即可輕鬆完成，兌點更靈活、更方便。

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