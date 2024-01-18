併花旗後！星展銀啟動最大規模換卡　eco永續卡祭海外回饋最高5%

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黃思翰指出，花旗卡友約有270萬，加上星展銀行的60萬，預估花旗卡友移轉完成後，星展銀發卡量可達330萬張。至於目前花旗卡友換卡進度，除去年12月展開首波飛行卡換卡作業，今日星展銀再推出eco永續卡，整合原花旗現金回饋卡，權益也全面升級，花旗現金回饋卡友預計可在5月轉換完成，屆時也將完成花旗2/3的換卡作業。
黃思翰也提到，eco永續卡是亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行（台灣）更將成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行，亦導入碳中和技術降低製卡過程238噸碳排量，相當於減少了汽車繞行地球37圈所產生的碳排量。同時，信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。
星展eco永續卡除提供國內外一般消費均享1.5%現金積點，回饋無上限，因應海外旅遊需求增加，星展銀行針對國人喜愛的熱門地區，包含新加坡、日本、韓國、美洲、歐洲等地區，推出於當地店家持實體卡刷卡消費享最高5%加碼回饋。在現金積點兌點方面，卡友僅須透過專為星展卡友打造的星展Card+ App即可輕鬆兌換，可選擇即時消費折抵、信用卡帳單折抵、兌換刷卡金或哩程等多元獎勵，彈指間即可輕鬆完成，兌點更靈活、更方便。