高雄春節前打新冠疫苗週週抽禮券　加碼抽黃色小鴨週邊商品

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因此高雄市為鼓勵全民施打新冠XBB疫苗，以提升自我及群體免疫力，特別於農曆春節前舉辦「打疫苗 週週抽好禮」活動，於農曆年前每週抽出500名幸運者獲得1,500禮券，若中獎者年齡符合「18歲（含）以下或65歲（含）以上」則加碼500元禮券，共可獲得2,000元禮券，另響應黃色小鴨相隔10年後重返愛河灣，將於農曆年前再加碼每週抽出80位幸運者贈送黃色小鴨公仔、運動毛巾、馬克杯等週邊商品，越早接種中獎機率越大。
衛生局提醒，接種疫苗後需2週才能產生足夠保護力，家中有老幼等高風險族群的民眾，請儘速接種，保護自己也保護家人，市民朋友可就近至附近的合約醫療院所或參加職場揪團打疫苗活動，趕快完成疫苗接種，以及早獲得保護力，此外，65歲以上長輩以及高風險族群也應儘早接種，以降低染疫發生重症和死亡風險。欲接種流感或新冠疫苗的民眾，可逕至高雄市流感疫苗合約院所（https://gov.tw/9WR）或新冠疫苗隨到隨打院所（https://gov.tw/khU）查詢，就近電洽預約接種、或至高雄市新冠疫苗預約系統（https://gov.tw/aeQ）預約接種。
除了接種疫苗外，衛生局也提醒市民務必落實勤洗手，有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，如有以下5種特殊情境，符合之民眾或場域仍「建議戴口罩」：
一、有發燒或呼吸道症狀。
二、年長者或免疫低下者外出時。
三、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
四、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。
五、出入醫事機構（藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家）及其他醫療機構（捐血中心、病理機構）等高感染風險場所時。