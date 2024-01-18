魏哲鳴激吻黃日瑩爆喘息聲！《對你不止是喜歡》成情侶必看教科書
改編自網路同名小說的人氣大陸甜寵劇《對你不止是喜歡》，由「霸總專業戶」魏哲鳴與「仙氣小旦」黃日瑩主演，魏哲鳴在戲中把黃日瑩迷得暈頭轉向，讓她主動狂追，但在女方表白失敗、並果斷離開公司後，驚覺已經愛上她的魏哲鳴也展開追妻火葬場之路。劇中吻戲不斷，其中一場他情到深處的喘息聲，更讓耳尖的網友全體融化，該劇也因此被封為「情侶必看教科書」。
記者楊慧玲／綜合報導
33歲魏哲鳴再穿西裝扮禁慾感十足的高冷總裁，《對你不止是喜歡》播出後，相關的微博話題累積討論量突破6億，而他和黃日瑩的吻戲片段更在短影音平台上累積超過600萬觀看次。魏哲鳴在劇中的吻戲多變，不論是單手解鈕扣、親喉結，還是魅惑的眼神搭配拇指輕輕撫摸嘴唇，每一幕都充滿性張力，特別是他情到深處的喘息聲，更讓大批網友直呼：「這是我免費能看的吻戲嗎？」、「這才是成年人看的吻戲啊！」
而黃日瑩在劇中是一名「襯衫控」，魏哲鳴一句「你是襯衫控，需要我穿著衣服來嗎？」讓人想入非非的台詞，不但圈住女主角的心，也迷死成千上萬的觀眾，更被眾多網友封為「情侶必看教課書」。
有趣的是，外型酷帥的魏哲鳴私下竟是劇組的搞笑擔當，在花絮影片中，黃日瑩要撲倒魏哲鳴卻因瀏海擋住視線，兩人意外笑場，魏哲鳴旋即隨口唱起〈你是我的眼〉：「我的上帝在我眼前遮住了簾、忘了掀開。」讓趴在他身上的黃日瑩忍不住大笑：「哥你不說話的時候特別帥！你安靜一會兒！」拍攝現場笑聲不斷。《對你不止是喜歡》目前可在愛爾達影劇台收看。
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