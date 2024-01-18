Kitty控別錯過！長榮航空輕量化餐車限量開賣　還有專屬編號

我是廣告 請繼續往下閱讀
為滿足航空迷及Hello Kitty迷的收藏需求，長榮航空特別開放粉絲可以購買指定序號的餐車，限量12台，每台售價NT49999元；隨機序號限量108台，每台售價NT45999元。
長榮航空表示，為回饋消費者，此次配件更加碼升級，隨車特別加贈鋁製抽屜分隔板和鋁製酒瓶架，提升餐車空間使用的功能性，並附贈5個印有專屬Hello Kitty翅膀的夢幻紫色單軌透明抽屜，可作為辦公室雜物歸類、廚房用品收納及更衣間配件分類使用，也可視需求單獨購買，每個售價NT450元。
長榮航空指出，2021年10月首度販售全新機上餐車，2022年1月再推出於機上擺放免稅品以及服務用品的「航空箱」，皆造成航空迷搶購；去年3月首度與三麗鷗合作推出第一款Hello Kitty聯名款輕量化餐車，推出當天秒殺完售，後續詢問熱度不斷，可看出航空迷和Hello Kitty迷對於長榮獨家Logo商品的熱愛。
「長榮樂e購」除了專屬販售長榮航空Hello Kitty 50週年紀念輕量化餐車，也推出許多與Hello Kitty專屬聯名商品，包括與德國設計師品牌ANY DI聯名推出的Hello Kitty x ANY DI花漾時尚眼鏡套，還有搭配專屬收納袋的Hello Kitty 粉漾輕巧吹風機、Hello Kitty 歡樂旅程行李箱保護套，以及Hello Kitty 甜蜜旅行盥洗包等。
長榮航空提到，「長榮樂e購」購買任何商品，不限金額免運費宅配到府，長榮航空無限萬哩遊會員還可用哩程全部折抵購物金，此外，「長榮樂e購」還推出2000多項嚴選商品以及超值折扣等您來挖寶，即日起至2月14日全館兩件9折；2月15日至2月29日全館兩件85折，期間內消費滿NT6666元特別加贈長榮航空輕旅機能夾克乙件，此外，於1月31日前在「長榮樂e購」消費滿2000元，還可獲得日本雙人來回經濟艙的抽獎資格。