金曲歌手曾瑋中再轟科目三比賽：為什麼會選這首 不爽原因全說了
台北寧夏夜市舉辦大陸抖音神曲「科目三舞蹈競賽」，最大獎為5000元悠遊卡儲值金，20組名額一開放立刻報名額滿，不過也有不少反對的聲音，曾經入圍金曲獎最佳台語男歌手的曾瑋中16日怒轟：「敗壞風氣！」昨（17）日再發文批評：「明明我們有很多好歌手好音樂，為什麼會選這首？」
記者楊穎軒／綜合報導
曾瑋中昨天在IG發限時動態，解釋為什麼會痛批夜市舉行的科目三舞蹈比賽，「我是真的為我們台灣音樂人抱不平，所以才很不爽，明明我們有很多好歌手好音樂，為什麼會選這首？」此前，他在寧夏夜市粉專留言：「敗壞風氣！」並截圖發布到自己的限時動態，寫下：「對不起我忍不住。」
對於輿論批判聲浪，寧夏夜市觀光協會發表聲明，指會策劃此比賽，只是想讓大家在過年前熱鬧一下，替寧夏夜市的年貨大街活動暖身，「我們認為美食、舞蹈、音樂應該都是無國界的，就像我們夜市開門做生意沒有黨派、沒有色彩，每個來的不管哪一國人、什麼膚色都是客人，我們也都歡迎，夜市的生存需要與時俱進」。
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