瑪丹娜開唱口誤喊錯地名！道歉牽拖女神卡卡 還笑對方矮
65歲的西洋「流行女皇」瑪丹娜（Madonna）在去年6月細菌感染住進加護病房，近期已順利康復，開始舉行新的巡演，她上周在加拿大多倫多開唱時，卻發生口誤狀況，對台下粉絲喊：「哈囉！波士頓！」讓現場粉絲尷尬，隨即她趕緊解釋，但又扯出女神卡卡（Lady Gaga），還笑對方矮，惹得女神卡卡的粉絲非常不滿。
記者吳雨婕／綜合報導
據外媒報導，瑪丹娜在加拿大的演唱會上一連帶來多首經典歌曲，包含〈Hung Up〉、〈Holiday〉、〈Ray of Light〉，而她在與台下粉絲打招呼時，竟脫口：「哈囉！波士頓。」讓全場傻眼，她趕緊道歉，提到：「如果有觀眾跟我說，『嘿，今晚要演出的女神卡卡』，我也不喜歡這樣。」
瑪丹娜不忘再度澄清，自己沒有針對女神卡卡，「我愛她」，但接下來又說：「我喜歡任何一個比我矮的人。」此話一出立即引起軒然大波，不少女神卡卡的粉絲表示不滿，認為瑪丹娜牽拖。事實上，瑪丹娜、女神卡卡先前就傳出有「瑜亮情結」，直到2019年時，兩人一起出席奧斯卡頒獎典禮，才讓不合的傳聞平息，沒想到因為這件事，讓兩人的傳聞再度甚囂塵上。此外，英倫傳奇歌手艾爾頓強（Elton John），也曾在回憶錄中提到，瑪丹娜曾經以「下流又無禮」來評判女神卡卡。
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