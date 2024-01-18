科目三不是大陸人都愛！影帝被拱跳「變臉拒絕」　理由讓全場鼓掌

周杰倫喜迎45歲生日！王俊凱親送蛋糕慶祝　阿信嗨喊：我也要合照

▲偶像王俊凱（右圖右）化身小歌迷，為周杰倫慶祝45歲生日。（圖／周杰倫、王俊凱IG）
▲偶像王俊凱（右圖右）化身小歌迷，為周杰倫慶祝45歲生日。（圖／周杰倫、王俊凱IG）

記者江芷稜／綜合報導

周杰倫（周董）天王魅力無人能敵，圈內名人幾乎都是他的歌迷，今（18）日是周董45歲生日，中國TFBOYS成員王俊凱年年都會發微博，以手繪蛋糕插圖祝偶像生日快樂，今年適逢巴黎時裝週，周杰倫跟王俊凱都受邀赴巴黎看秀，難得在周董生日期間相遇，王俊凱特別送上實體蛋糕給偶像，兩位男神同框合影，讓他開心地睽違4年多在IG發文，五月天阿信也留言「我也想跟杰倫哥合照」，互動相當搞笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周杰倫泰國開唱創紀錄，2場演唱會狂吸7萬人。（圖／Dior提供）
▲周杰倫成為Dior全球代言人，到巴黎看秀迎接生日。（圖／Dior提供）
王俊凱從小就是周杰倫的歌迷，堪稱追星勝利組的他，幸運獲得周董為TFBOYS創作歌曲〈剩下的盛夏〉，也獲邀客串周董監製電影《叱吒風雲》，多次在活動上合體互動，每年只要偶像生日，祝福從不遲到，周杰倫也對這位鐵粉相當疼愛，得知王俊凱很喜歡《頭文字D》這部電影，索性將劇裡愛車AE86送給他，讓王俊凱開心到無法置信。

▲王俊凱（左）從小就是周杰倫歌迷，一直以偶像為目標。（圖／王俊凱微博）
▲王俊凱（左）從小就是周杰倫歌迷，一直以偶像為目標。（圖／王俊凱微博）
▲王俊凱（右）在IG曬出和周杰倫合影，五月天阿信也嗨喊要一起合照。（圖／王俊凱IG）
▲王俊凱（右）在IG曬出和周杰倫合影，五月天阿信也嗨喊要一起合照。（圖／王俊凱IG）
▲王俊凱在微博曬出送給周杰倫的蛋糕。（圖／王俊凱微博）
▲王俊凱在微博曬出送給周杰倫的蛋糕。（圖／王俊凱微博）
過去他都在微博發文慶祝偶像周董生日，今年難得活動上相遇，能夠親自祝福偶像，王俊凱相隔4年多在IG發文曬出兩人合影，還有蛋糕及樂高拼成的玩具蛋糕獻祝福，激動表示：「杰倫哥最帥！生日快樂！」在微博也開心發文「杰倫哥生日快樂（一整個升級成實體蛋糕）」，誇張語氣流露出小迷弟的興奮，粉絲笑說「能讓你發ins的還得是你杰倫哥」。周董回覆「謝謝帥氣的小凱」，五月天阿信也湊熱鬧現身留言區，笑喊「我也想跟杰倫哥合照」。



更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

周杰倫重返巴黎MV拍攝地！歌迷擠爆7層樓　超狂場面曝光

昆凌被冒充控訴丈夫「出軌、多人運動」　周杰倫曬2張照駁斥謠言

周杰倫超寵昆凌！赴瑞士看飛天聖誕老人　她被虧上輩子拯救地球

周杰倫怎麼了！聖誕節前夕喊「剩單」　連唱片公司都嚇傻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選