周杰倫喜迎45歲生日！王俊凱親送蛋糕慶祝 阿信嗨喊：我也要合照
周杰倫（周董）天王魅力無人能敵，圈內名人幾乎都是他的歌迷，今（18）日是周董45歲生日，中國TFBOYS成員王俊凱年年都會發微博，以手繪蛋糕插圖祝偶像生日快樂，今年適逢巴黎時裝週，周杰倫跟王俊凱都受邀赴巴黎看秀，難得在周董生日期間相遇，王俊凱特別送上實體蛋糕給偶像，兩位男神同框合影，讓他開心地睽違4年多在IG發文，五月天阿信也留言「我也想跟杰倫哥合照」，互動相當搞笑。
記者江芷稜／綜合報導
王俊凱從小就是周杰倫的歌迷，堪稱追星勝利組的他，幸運獲得周董為TFBOYS創作歌曲〈剩下的盛夏〉，也獲邀客串周董監製電影《叱吒風雲》，多次在活動上合體互動，每年只要偶像生日，祝福從不遲到，周杰倫也對這位鐵粉相當疼愛，得知王俊凱很喜歡《頭文字D》這部電影，索性將劇裡愛車AE86送給他，讓王俊凱開心到無法置信。
過去他都在微博發文慶祝偶像周董生日，今年難得活動上相遇，能夠親自祝福偶像，王俊凱相隔4年多在IG發文曬出兩人合影，還有蛋糕及樂高拼成的玩具蛋糕獻祝福，激動表示：「杰倫哥最帥！生日快樂！」在微博也開心發文「杰倫哥生日快樂（一整個升級成實體蛋糕）」，誇張語氣流露出小迷弟的興奮，粉絲笑說「能讓你發ins的還得是你杰倫哥」。周董回覆「謝謝帥氣的小凱」，五月天阿信也湊熱鬧現身留言區，笑喊「我也想跟杰倫哥合照」。
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