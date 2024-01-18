胡錦濤之子破格升官 分析：北京或許另有盤算、防範地方勢力集結
中國前國家主席胡錦濤的兒子胡海峰，在2022年10年的中共二十大，父親胡錦濤疑似「被離場」事後，父子倆相關討論話題一度在微博上被封殺，還傳出他也「出事」，但16日中國國務院發布新的人事異動消息，宣布胡海峰從浙江省麗水市委書記晉升至中央擔任民政部副部長，等於是「返京高升」。然而，有分析人士認為，此事不排除是北京另有排算。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《大紀元》報導，現年51歲的胡海峰是胡錦濤獨子，曾擔任浙江清華長三角研究院黨委書記（正廳級），2013年5月開始從政，掛職嘉興市委副書記，2016年3月任嘉興市委副書記、市長，2018年7月轉任麗水市委書記；可自從擔任麗水市委書記後，胡海峰卻在原地打轉多年，仕途遠遠落後於許多70後的副部級官員。
隨著父親胡錦濤疑似在前年10月的中共二十大閉幕式上被強行架離會場，胡海峰與父親的名字有一年多的時間，在微博都被列為禁詞，直到這次返京高升的消息傳來。
旅美學者吳祚來、自媒體人江峰、中國問題專家王赫等人表示，這可視為習近平的安撫動作，既向胡錦濤派系安慰示好，縫合黨內分裂，也顧到胡錦濤的面子，讓胡海峰可以進京照顧身體不好的父親，不至於招來黨內更多罵聲，畢竟團派還有人身居高位。
不過也有分析指出，胡海峰身為團派老太子，若是在浙江聚集政治力量，也會是一種困擾，因此習近平決定把胡海峰調進民政部掛閒職，放在公安部部長王小洪的眼皮底下，其一舉一動都被緊盯，也才會更放心，估計他很難真正獲得習的信任，要想再進一步被重用幾乎不可能，這輩子大概也就是副部級。