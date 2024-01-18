網銀再爆智冠違法事證　股權交換竟未送股東會表決！

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看看其中一名董事王炯棻，除了是本次交易對象榮剛公司董事長以外，更是台鋼集團母公司台鋼董事長，台鋼是金智富資產百分百所持有的公司，王炯芬也是金智富董事長，並持有金智富股權64,181,916 股。
網銀表示，從台鋼集團的官網裡面，也可以很清楚的看出整個集團的控制關係。再加上智冠所稱股權交換綜效是台鋼集團的泛娛樂產生，更足以佐證台鋼集團與子公司間的從屬控制關係。
網銀進一步說明，由最主要的上層公司金智富，到集團母企業台鋼公司，再到交換對象榮剛公司，均由王炯棻任董事長。而在2023年12月21日當天，王炯芬與簡金城董事都缺席了董事會，不就是為利益迴避嗎？
網銀抨擊，從股權關係到實質控制關係，都足以認定榮剛與智冠為關係人，既然與關係人交易達總資產百分之十以上，此案就必須遵照智冠取得或處分資產處理程序，送交智冠股東會，由全體智冠股東表決通過才能簽訂契約，董事會決議當屬無效。
網銀認為，智冠用盡各種手段，從阻擋獨董、拒絕提供資料、不合理的估價、並且違反取得或處分資產處理程序不送股東會表決，視公司治理於無物，只為達到個人私權爭奪。請主管機關盡速查辦此股權交換案違法事項，以確保廣大智冠股東權益。