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檳榔西施「沒穿衣服好辣」！1.8萬人朝聖　牠顧攤位：滿100可以摸

▲一隻狗呆坐在檳榔攤前面，品種剛好又是「西施犬」，被網友封為是正港的「檳榔西施」，相當有趣。（圖/路上觀察學院）
▲一隻狗呆坐在檳榔攤前面，品種剛好又是「西施犬」，被網友封為是正港的「檳榔西施」，相當有趣。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

這不是真的檳榔西施誰才是！台灣一大特色就是在各大交流道附近，都會有好幾間檳榔攤，有些保守風，也有火辣風。然而近日就有網友路過一家檳榔攤時，意外發現一隻狗坐在檳榔攤門口，而剛好該隻狗的品種就是「西施犬」，剛好搭配檳榔攤招牌，變成正港「檳榔西施」，貼文引爆萬人按讚笑翻「沒穿衣服的檳榔西施啦！」、「檳榔西施：滿100可以摸啦」相當有趣。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「以前都搞錯了......原來這才是正統的檳榔西施啊！」只見貼出的照片，一間檳榔攤的門口坐著一隻狗，而這隻狗品種正巧是「西施犬」，名副其實成為正港的「檳榔西施」。

▲正港檳榔西施顧攤笑翻網友，檳榔西施：「看什麼看！滿100才可以摸兩下」。（圖/路上觀察學院）
▲正港檳榔西施顧攤笑翻網友，檳榔西施：「看什麼看！滿100才可以摸兩下」。（圖/路上觀察學院）
貼文曝光後，吸引超過1.8萬人朝聖按讚「警察喔！這邊有沒穿衣服的檳榔西施啦」、「笑死！真的是檳榔西施，怎麼這麼剛好老闆養西施犬」、「下次跟朋友說：走走走，帶你去看什麼都沒穿的檳榔西施」、「我不吃檳榔，可是我要去消費，因為這檳榔西施是我看過身材最好的」、「檳榔西施：好啦，滿100可以摸啦」、「真的超級好笑，顧攤的檳榔西施，還正港的」。

事實上，西施犬又稱為獅子狗，是原產藏區的拉薩犬與中國宮廷內犬種混合所產生之混合種，通常身高都在27公分以下，體重為4至7公斤，而西施犬最大特色就是擁有豐富的波浪狀上毛及密生的下毛，幾乎所有地方都覆蓋長毛，沒想到這次西施犬因為幫忙顧檳榔攤，成為真的檳榔西施引起討論，實在相當可愛又有趣。

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