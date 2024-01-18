全家霜淇淋2月新口味！「巨峰葡萄」傳回歸 對決7-11草莓霜淇淋
全家霜淇淋1月聯名「青花驕」推出「青花椒霜淇淋」，獵奇的特殊口味讓饕客又驚又喜，也有民眾敲碗回歸正常口味。全家店員向《NOWnews》記者透露，下個月門市將換新口味「巨峰葡萄」霜淇淋，在農曆年節開賣水果口味霜淇淋，對決7-11草莓霜淇淋，不過全家業者僅透露敬請期待，實際是何種口味還待官方正式公佈。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋本月聯名「青花驕」推出「青花椒霜淇淋」，特殊口味吸引民眾嚐鮮，可淋在霜淇淋上方的「青花椒麻香淬油」部分門市已完售。而店員向記者獨家透露，接下來2月新口味霜淇淋將是「巨峰葡萄」、「莓果口味」。記者實際求證業者，全家僅回應「正確口味再請期待」。
按照過往門市換新口味流程，會有少數門市短暫上市前幾檔原料未售完的口味，因此「莓果霜淇淋」不排除為特定門市還有8月份「莓好時光霜淇淋」的原料，巨峰葡萄口味高機率是門市2月新口味，不過正確口味還是以官方公布為準。
全家巨峰葡萄口味在2016年首次推出，如今再傳回歸，是否有配方上的不同也讓消費者相當期待。農曆年節期間，7-11、全家霜淇淋有機會來場水果口味霜淇淋對決，全家的巨峰葡萄對上7-11草莓霜淇淋，兩款水果帶來冬日的甜美酸甜滋味。