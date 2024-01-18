打造半導體人力銀行！中原大學一年培育600人、將成立半導體學院

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吳宗遠提到，為培養半導體人才，中原將開設晶圓技術模組、半導體設備檢測模組、製程技術模組、積體電路設計與測試模組，以及半導體封裝模組等課程。此外，中原和世界先進合作開設半導體製程實務課程，並且和具全球影響力的半導體公司合作開設4大學程，包括元件整合學程、製程模組學程、儀器工程學程、智慧製造學程，每一學程有8至12門必修課，2至3門選修課，學生完成該學程可取得學程證書，未來具有進入半導體公司工作的優勢。
另一方面，中原大學也與台灣應材開設半導體設備課程，吳宗遠表示，應材是全球最大的半導體設備商，而建立此商業版圖的關鍵人物即是中原大學化工系57級的校友王寧國，他也因在半導體設備的重大貢獻入選2017的矽谷名人堂。除此之外，中原大學也和合晶科技、晶彩科技、佰鴻工業、日月光半導體、南茂科技及景碩科技等成立半導體產業就業學程，使學生更加瞭解產業實務。
中原大學表示，為了使中原大學的半導體人才培育和國際接軌，中原物理系和美國天普大學的電機系合作設立3+2學碩雙聯學程，並計畫與馬來西亞著名的UTAR大學合作半導體的新型國際專班學程，正送教育部審核中；而參與合作的廠商包括新應材、南茂、德微和亞昕科技，希望能吸引優秀的國際生來台就業。
吳宗遠說，中原大學在半導體人才的培育上，一直和企業緊密合作。在研究上，藉由合晶科技的技術合作與捐贈，建立以數位光學為基礎的晶元缺陷分析系統，聚焦半導體材料的特性檢測與元件特性量測，這是發展新穎、次世代半導體材料的關鍵研究之一；為了能夠在特殊的化學品，如光阻劑的開發，不再受限於他國，中原和新應材公司合作，在中原大學化學系成立共構實驗室，由化學系的教師和新應材的研究人員，共同於中原大學指導研究生進行半導體特殊化學品的研發。
此外，吳宗遠提到，中原大學預計於113學年度成立半導體產業學院，其中包含半導體材料與光電檢測碩士學位學程，以及規劃增設半導體產業碩士專班及半導體產業博士專班；盼藉由新設半導體產業學院，以及現有電資學院的學程、課程等，每年能培養600名大學部人才，成為台灣半導體產業重要的「人力銀行」之一。