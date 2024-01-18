NBA／Doncic砍33分大三元無用！湖人127：110獨行俠、勝率返五成
美國職籃NBA洛杉磯湖人今(18)日在主場迎戰達拉斯獨行俠，靠著D'Angelo Russell全場飆進5顆三分球，拿下全隊最高29分，率隊以127：110擊敗獨行俠，收下近期2連勝。此戰湖人搶下勝利後，戰績來到21勝21敗，勝率重返五成大關，也擠下火箭暫居西區第10。
記者陳品翔／綜合報導
本場比賽上半場雙方打得膠著，第一節打完湖人握有6分領先，第二節被獨行俠小幅追近至2分差距，半場結束湖人暫時以55：53領先。易籃過後湖人打得強勢，開局靠著LeBron James率先切入完成三分打，加上D'Angelo Russell連拿5分，Anthony Davis單節個人也挹注12分，助湖人三節打完擴大領先至97：80，握有雙位數領先。來到決勝節湖人進攻多點開花，獨行俠試圖反撲但仍舊未果，終場湖人就以127：110輕取獨行俠。
湖人此役團隊命中率高達53.8%，也是能夠收下勝利主因。D'Angelo Russell攻下全隊最高29分4籃板3助攻，Anthony Davis也繳出準大三元表現，貢獻28分12籃板9助攻，LeBron James則是得到25分8籃板8助攻。
獨行俠方面Luka Doncic攻下全場最高33分外帶13籃板10助攻，完成大三元演出。值得注意的是據美媒統計，這是Luka Doncic生涯第37次單場攻下30分以上，並且拿到大三元的成績，正式追平LeBron James並列歷史第3，目前僅次於前名人堂球星Oscar Robertson（106次）和Russell Westbrook（48次）。Kyrie Irving本場比賽得到12分5籃板6助攻，Dereck Lively II挹注16分11籃板。