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BLACKPINK Lisa陪法國第一夫人下跪！總統老婆幫撐傘　2人變姐妹

▲BLACKPINK成員Lisa出席法國巴黎慈善活動，配合法國第一夫人Brigitte Macron（碧姬馬克宏）跪著拍照（左），事後Brigitte Macron還幫Lisa撐傘。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
▲BLACKPINK成員Lisa出席法國巴黎慈善活動，配合法國第一夫人Brigitte Macron（碧姬馬克宏）跪著拍照（左），事後Brigitte Macron還幫Lisa撐傘。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa受邀出席巴黎慈善活動，她跟法國第一夫人Brigitte Macron（碧姬馬克宏）於迪士尼園區挽手共用一把傘的畫面瘋傳，掀起歐洲、華語等地區熱烈討論。

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▲Lisa（左）跟法國第一夫人Brigitte Macron並肩坐，欣賞活動表演。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
▲Lisa（左）跟法國第一夫人Brigitte Macron並肩坐，欣賞活動表演。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
Lisa昨（17）日現身巴黎迪士尼樂園，出席基金會Opération pièces jaunes舉辦的慈善活動，她跟Brigitte Macron並肩坐在台下，欣賞園中的劇場表演；演出結束後，Lisa跟Brigitte Macron被邀請上台拍照，Lisa禮讓Brigitte Macron優先上台，Brigitte Macron則拍打Lisa的手以表謝意；舞台上Lisa下跪準備拍照時，第一夫人則是扶著Lisa的肩膀，2人互動彷彿好姐妹、好朋友，一點都不尷尬。

慈善活動結束後，Lisa跟Brigitte Macron一同離開會場，當時外面下著雨，第一夫人「主動撐傘」拉Lisa共撐，Lisa順勢挽手Brigitte Macron，該同框畫面立即被網友瘋傳，「#BLACKPINK的Lisa和法國第一夫人Brigitte Macron共用一把傘」掀起社群網站熱烈討論。

BLACKPINK目前團體活動工作歸「YG娛樂」掌權，但4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的個人經紀約另行打理，目前Jisoo、Jennie已有新公司；Lisa也早已展開許多個人活動，但她尚未對外公布「個人合約」去向，備受關注。

▲Brigitte Macron、Lisa（右）一起上台，跪著跟小朋友拍照。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
▲Brigitte Macron、Lisa（右）一起上台，跪著跟小朋友拍照。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
▲Brigitte Macron主動幫Lisa撐傘，2人挽手離開會場。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
▲Brigitte Macron主動幫Lisa撐傘，2人挽手離開會場。（圖／翻攝gala.fr Tik Tok）
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