迷因「魔笑鋼琴女師」爆紅！本尊現身淚吐遭網暴9年：我做錯什麼
隨著網路越來越發達，搞笑迷因也成為現代人舒壓的管道。就有一名中國鋼琴女老師，因魔性笑聲而被做成迷因爆紅，而她近日接受中國媒體採訪，坦言爆紅後被網暴長達9年，甚至還有人惡意謾罵、詛咒，讓她無奈直呼「我不知道自己到底做錯了什麼」。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，該名爆紅的女子姓李，為中國陝西寶雞人，過去曾擔任鋼琴老師。她解釋該則影片是2015年7月拍攝，當時她正在自己開設的琴房和朋友聊天，恰好被朋友拍到她狂笑的一幕，因此就被上傳微信朋友圈紀錄。
影片PO出後，許多朋友都覺得笑聲太魔性，讓人也忍不住跟著大笑，因此就有人剪輯影片後再上傳到其他網站，沒想到李老師爆笑的影片瞬間就在網路上瘋傳，讓她爆紅了9年之久，還被網友封為「白衣鋼琴女」。
李老師表示，爆紅後曾有鋼琴課學生拿著影片問是否就是她，但她為了給學生正經的形象，一概堅決否認。甚至還有朋友轉傳這個影片給她，讓她認為是嚴重的嘲笑，氣得和對方絕交。
李老師坦言，影片中的她正處於最放鬆、無壓力的階段，因此才能這樣開懷大笑。但爆紅之後，卻遭受到網路霸凌，甚至還有人寄信來不斷謾罵、詛咒她的家人，讓她難過直呼「其實我不知道自己到底做錯了什麼，這些東西傳來傳去都不是我想要的，為什麼要讓我遭受這樣的謾罵」。
李老師也透露，爆紅後曾有廠商開出高價，希望她幫忙直播賣商品，但她不能接受這樣的賺錢方式，因此還是拒絕了。她最後也對該則影片慢慢釋懷，認為若有網友能在影片當中得到快樂，也算是好事一樁。