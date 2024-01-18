孫燕姿遭親妹宣告斷絕關係！首度發聲 喊「帶給自己滿足與快樂」
孫燕姿妹妹孫燕美日前在社群媒體上發文，宣布與姊姊斷絕關係，還表示「某某人」不要有小動作，時隔數日，孫燕姿對此都未出面回應，而在今（18）日稍早，孫燕姿在IG更新了近況，提到：「慶幸每一首新歌，都能帶給自己滿足與快樂。」
記者吳雨婕／綜合報導
孫燕姿在IG發文提到：「時間一晃，就是2024 年了。上次在《要久久愛》劇組見到大家，已經是去年的事了！很開心能成為黃瀛子（楊紫）的一部分青春回憶，也慶幸每一首新歌，都能帶給自己滿足和快樂。 新歌〈模樣〉，盼望無論我們前行至何方，都不會忘記自己出發時的青春模樣！」似乎不受妹妹宣告要斷絕姊妹關係一事影響。
事實上，孫燕姿妹妹孫燕美日前在微博發文提到，要與姊姊孫燕姿斷絕關係，被粉絲勸刪文，她則回應：「除非某人停止小動作。」也有網友出言安慰：「姊妹是父母帶來的朋友，只是認識的早而已，做自己要快樂。」孫燕美當時鐵了心回覆對方：「以前也是最要好的朋友，天下無不散之筵席。」姊妹關係降到冰點。
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