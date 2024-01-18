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美愛荷華州起訴TikTok　控說謊誤導家長讓孩童看不當影音

▲中國短影音平台TikTok爭議不斷，近期在美國又陷一起新的起訴案件。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國短影音平台TikTok爭議不斷，近期在美國又陷一起新的起訴案件。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國影音平台TikTok（抖音國際版）在全球的普及加速了短影音內容的擴散，美國愛荷華州檢察長17日對其提出訴訟，指控TikTok「謊報誤導家長」讓家長們以為孩童難以接觸平台上的不當內容，實際上卻讓未成年人暴露在接觸毒品、裸體、酒精、髒話甚至是自殘等內容的風險下。

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這是美國州級政府針對TikTok提起的最新一起訴訟，根據《路透社》報導，美國愛荷華州檢察長博德（Brenna Bird）在波爾克郡（Polk County）法院指控這家公司在讓孩童接觸不當內容方面誤導了家長，起訴書指出TikTok及其中國母公司字節跳動（ByteDance）對於平台上毒品、酒精、裸體等內容的普及程度撒謊。

共和黨總檢察長的博德表示，TikTok一直把家長蒙在鼓裡，它讓孩童接觸到血腥、露骨的內容，像是色情、自殘、非法使用毒品或其他更糟的影像畫面，「作為一名母親和檢察官，我致力於為家長們提供資訊，以確保他們孩子的安全，並追究TikTok的責任。」

博德的訴狀指控，TikTok聲稱應用程式規定適用年齡12歲及以上的用戶，然而這並不正確，因為平台上含有大量且頻繁的成人內容和性內容。愛荷華州檢方指控TikTok欺騙消費者，並對該公司尋求罰款、禁止其繼續進行欺騙誤導的不公平行為。

TikTok對此表示，TikTok為年輕人制訂領先業界的防護措施，包括家長權限、限制18歲以下青少年使用時間等，「我們致力面對業界挑戰，並將繼續優先考慮社群安全。」

目前各家社群媒體公司都面臨了全球監管機構的壓力，要求他們防止孩童、未成年人受到不良內容危害，而TikTok這家公司更是在美國各州政府面臨了類似訴訟，包含阿肯色州、猶他州、印第安納州等，其中美國蒙大拿州在去年更是通過法案全面禁止TikTok，這項立法禁止蘋果和谷歌等企業運營的移動應用商店在該州上架TikTok。

禁令原先將於今年生效，惟聯邦地區法官莫洛伊（Donald Molloy）對法案發布臨時禁制令，並稱蒙州這項法案多方面違憲」且「逾越州政府權力」，目前蒙大拿政府正針對莫洛伊法官的這項裁決提出上訴。

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