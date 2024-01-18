科目三登中國多地春晚！抖音神曲非人人都愛為何仍受電視台青睞？
中國抖音神曲「科目三」從去年紅到今年，洗腦節奏搭配絲滑舞步散發魔性，不少名人爭相模仿，近日寧夏夜市要舉辦「科目三舞蹈競賽」掀起正反兩派論戰，事實上，中國也有許多網友吐槽科目三，認為其難登大雅之堂。然而，中國各地電視台正在舉行春晚彩排，科目三依然順利攻佔多家春晚表演節目，引發熱議，更有大型晚會導演現身說法，解釋為何春晚會青睞科目三。
記者倪浩軒/綜合報導
該位大型晚會導演表示，吐槽科目三的網友和在家透過電視收看春晚的觀眾，基本上不是同一類人。大型晚會就是主打一個熱鬧，訴求把舞台填滿，讓台上台下互動，所以歷年來許多知名廣場舞神曲，本來就經常登上晚會舞台。而科目三正當紅，節奏感強、音樂歡快，舞步簡單，用來熱場讓觀眾與台上互動，正是最適合不過。
該位晚會導演也指出，許多網友們已經看到膩看到煩的梗，依然有很多長輩們在電視上才是第一次看到，今時今日的傳播方式改變了，以前可能是一個表演必須登上春晚才能夠讓討論度傳遍全國，現在各種話題早就透過手機端傳遍大街小巷。
另外也有位中國網友認為，科目三雖然被許多人吐槽又土又俗，但它就是紅，如同當年的《江南style》一樣，這種大眾文化中的集體狂歡，有時候單純就是一種共鳴與情感釋放，可能沒什麼道理，反正圖一個開心，大俗就是大雅，「人民群眾喜聞樂見，你不喜歡，你算老幾？」
該位中國網友也指出，軟實力的展現就在於是否能夠創造出屬於自己的社交符號，同時又能在全球掀起文化潮流與流行，並引用周杰倫曾說過「華流才是最屌的」，認為科目三爆紅本質就是一種文化輸出，證明中國變得強大了。