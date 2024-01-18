工作量大減！2024年越南物價持續通膨 民間生活不易
疫情後各國都在面臨物價上漲的壓力，越南經濟雖然在去年傲視其他國家，但仍沒有達到預期的經濟目標，越南政府多次重申2024年經濟會復甦，不過民間百姓生活仍受物價通膨折磨。實際走訪越南胡志明市和中部城市，許多民眾都認為日子不好過。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南官方統計指出，2023年全年消費者物價指數（CPI）成長3.25%，官方目標希望能將2024年的通膨控制在4%至4.5%之間。除了物價上漲，越南2023年的失業率也大增。民眾坦言2023年底的景氣確實比年初上升，不過距離脫離低迷的經濟困境感覺還需要一段時間。
越南旅遊業者透露過去兩年間將公司規模縮小，並解僱了部份員工才得以生存，期望2024年能多些團體旅客和訂單。胡志明市街頭上可看到許多失業的男性群聚喝咖啡，或是窩在家中減少花費。
在外資企業上班的越南人處境則相對較好，但也感受到物價上漲，因此減少外出用餐和玩樂開銷。越南2022年經濟成長率超過8%，創下1997年以來新高，然而2023年受到歐美國家需求疲軟和疫情後通膨影響，訂單狀況大量減少，且外國旅客人數也尚未恢復疫情前榮景，間接影響工作機會、物價指數和失業率。