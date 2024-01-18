NBA／尷尬！拓荒者Ayton缺席比賽非受傷　竟然是道路結冰無法出賽

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經過了解過後，Casey Holdahl表示，Ayton是因為家中附近的道路結冰，而不是受到傷勢影響無法出賽。在經過工作人員數小時的處理之後，道路仍然無法通行，雖然球團也有派人前往幫忙，但也無濟於事，最終球團宣布，Deandre Ayton將缺席本場比賽賽事。
波特蘭地區近期受到暴風雪侵襲，氣候相當惡劣，根據官方統計當地共有超過5萬人遭遇斷電。從社群網站上可以看到，目前許多波特蘭地方的道路上，都被積雪覆蓋住，已無法正常行駛，因此拓荒者高層也不希望Ayton冒著生命危險出賽。
Deandre Ayton是在本賽季季前透過Damian Lillard交易案，輾轉自太陽來到拓荒者。儘管2021年在太陽時期，Ayton曾與Chris Paul、Devin Booker攜手殺入總冠軍賽，但在冠軍賽上先盛後衰，2連勝後慘吞4連敗，Ayton也無緣收下生涯首座NBA冠軍。
Deandre Ayton本賽季共替拓荒者出賽24場比賽，場均繳出13.1分、10.8籃板，投籃命中率為5成48，目前拓荒者戰績11勝29敗，在西區僅優於墊底的馬刺，暫居西區倒數第2。
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