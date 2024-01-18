橘子嘉年華來了！《新楓之谷》、《天堂Ｍ》實體角色降落西門町

我是廣告 請繼續往下閱讀
《新楓之谷》經典BOSS「黑輪王」不再只存在於遊戲中的地圖，它穿越到現實世界的西門町啦！「黑輪王」為《新楓之谷》台灣特殊地圖「不夜城」中的BOSS怪物，以台灣人熟悉的夜市攤位為造型，大大的「正港黑輪」招牌與「菜頭」燈籠展現十足台味，是深受玩家們喜愛的怪物之一。
只要參與攤位解謎活動，完成大會活動「巧手線」的所有IP關卡，即可獲得《新楓之谷》全新實體週邊「小怪物氣球」以及虛寶「楓葉勇士支援箱子」，箱內包含「三隻蝸牛寵物」、「精靈墜飾」、「經驗值2倍券」、「選擇型欄位8格擴充券」、「超級瞬移之石7天交換券」。
《天堂M》「亞丁攻城」具象化
《天堂Ｍ》宏偉的中世紀世界觀經典場景，最大城池「亞丁城」與被擊破的城牆在西門町實體亮相，將「攻城戰」的壯烈與刺激感帶進現實。城門前更有攻城弩砲，以及玩家熟悉的女王族角色，提供玩家互動拍照打卡。
官方同時祭出遊戲實體角色公仔、普卡、套卡、鑰匙圈、充電盤，以及虛寶「神秘的抽卡包選擇箱（期間）*1」、「龍之珍珠（活動）*30」、「強化戰鬥卷軸（活動）*20」等獎勵，只要參與攤位解謎活動，完成大會活動「巧手線」的所有IP關卡即可獲得。
《小橘編與柑姆的遊戲日常》場景、角色實體出沒
天然呆元氣少女「小橘編」與嘲諷滿點的肥宅橘貓「柑姆」，一人一貓的歡樂打鬧生活，就是《小橘編與柑姆的遊戲日常》！穿梭到西門町的「小橘編」與「柑姆」，將以超可愛的日式風格閃亮登場，搭配讓人少女心噴發的夢幻櫻花鳥居造景，是不容錯過的打卡點。
為迎接即將到來的龍年春節，《小橘編與柑姆的遊戲日常》特別推出全新趣味造型紅包袋，包含「畢生積蓄龍吼哩」款、｢龍宗拿去課金」款，讓與「小橘編」同樣辛苦賺錢打拼的社畜們，以及和「柑姆」一樣愛打遊戲的玩家們，都能在親朋好友的陪伴及歡笑中過好年。只要參與攤位解謎活動，完成大會活動「金睛線」的所有IP關卡即可獲得一組限定紅包袋。
《新楓之谷》、《天堂M》線上活動同步進行
《新楓之谷》正式改版迎來玩家睽違已久的六轉！玩家達到Lv260並完成轉職任務，即享有超高攻擊力及擁有帥氣奪目特效的全螢幕六轉技能；搭配首度開放的Lv260「究極燃燒」等級升1加2的優惠，讓玩家升級速度再攀高峰。
此外，贈送超狂道具的限時活動「伊甸提斯克」同步進行中；於活動期間登入遊戲並完成簽到，即可獲得「準備好的精靈墜飾60日」、「選擇符文交換券」、「極限成長密藥」等讓角色快速成長的重要道具，以及「海灘騎寵」、「伊甸提斯克動態傷害字型」等紀念道具。
《天堂M》全新活動亦將於1月17日維護後開跑，直至1月24日維護前，不僅將有全新的挑戰怪物現身，組隊副本獎勵更大幅提升，絕對讓玩家們滿載而歸。
🟡挑戰「藍飛龍」奪特殊獎勵
活動期間，在「世界首領」登場前的30秒，強大的「藍飛龍」怪物會現身地圖中。擊敗此位龍族怪物即有機會獲得「藍飛龍袋子（活動）」，內含「龍之聖水（活動）*1」與「魔法娃娃製作硬幣 *2024」。此外，擊敗藍飛龍更有機會掉落全新英雄級魔法娃娃卡「藍飛龍」。
🟡組隊副本獎勵大升級，新年硬幣大豐收
活動期間組隊副本完成獎勵提升2倍，每日完成乙次組隊副本即可獲得「迎接新年的硬幣（活動）*3」，累積硬幣可用於製作珍稀的「[神秘變身卡]稀有（活動）」或「[神秘魔法娃娃卡]稀有（活動）」。