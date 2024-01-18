特企／遠百祥龍賀新歲福袋提高中獎率　88000元商品券等你抽！

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2月1日(四)至2月9日(五)18:00，活動期間持遠百APP+當日全館單筆消費滿888元之發票即可以現金500元購買龍年福袋，每份內含普獎、大年初一抽獎券乙張，有機會抽中LG無線可移式觸控螢幕StanbyME閨蜜機、伊萊克斯無線濕拖吸塵器及萬元品牌住宿券等大獎。購買福袋，加贈新竹香山財神廟加持發財金。
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遠百嘉義祥龍賀歲新春好運成雙福袋
每份現金500元，1月25日(四)至2月9日(五)營業時間內持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費滿500元(含)以上，憑消費發票或載具明細加現金500元、出示本人遠東百貨APP金級會員即可至4F贈品處購買「祥龍賀歲新春好運成雙福袋」乙份。內含基本獎520元遠百商品券加摸彩券雙重好禮，第二重有機會把頭獎Panasonic國際牌43吋4K智慧顯示器帶回家，好事成雙好運龍總來！
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每份現金價500元，2月10日大年初一上午9:30-12:00在1樓前鋒路大門口現場排隊發放號碼牌，每人每張號碼牌限買1份，限量300份，售完為止。福袋「第一重基本獎」遠百商品券500元乙份+100元餐飲十足券與「第二重好運獎」抽獎券1張。「第二重好運接龍好運獎」頭獎價值29,900元iPhone 15 128G乙名、二獎價值22,000元雅之歌天然珍珠項鍊乙名等。
高雄大遠百祥龍賀新歲好運袋
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遠百花蓮 🐉 龍厚禮！福袋三重抽
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基本回饋獎：預購及現場購買成功者，皆可以獲得基本獎價值6,600元夢特嬌石墨烯能量健康被
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1月18日~2月9日憑全館不限金額消費發票(愛買除外)至3F顧客服務中心，即可以現金1,680元預購福袋乙份，預購起始序號為201，限量800份。
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2月10日大年初一至1F和平廣場，即可以現金1,680元購買福袋乙份並領取基本獎，起始序號為001，當日上午9:00發放號碼牌，上午09:30限量200份準時開賣。遠百花蓮2024年龍厚禮龍年福袋買即送價值6,600元夢特嬌石墨烯能量健康被乙個，以及開飯/饗泰多加碼菜品兌換券，保證超值還本。第二重以金龍彩球方式，共有iPhone 15 Pro 128G、LG滾筒蒸洗脫洗衣機、55吋大電視、閨密機等110項大獎，第三重龍華富貴特別獎將抽出遠百商品券168,000元一名及特獎加碼宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra ABS(夜幕紫)，最幸運可連中三元！