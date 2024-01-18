澳網／謝淑薇直落二闖女雙32強瞄準第7冠 台灣3組人馬皆晉級次輪
澳洲網球公開賽女雙第二種子，台灣網球一姐謝淑薇與比利時老搭檔Elise Mertens首戰告捷！今（18）日在女雙首輪以6：2、6：1解決比利時組合Greetje Minnen／Yanina Wickmayer，輕鬆挺進32強，朝職業生涯第7座大滿貫冠軍邁進一步。
記者路皓惟/綜合報導
謝淑薇／Mertens一開賽表現強勢，率先取得破發，取得2：0領先，雖然第3局失守，但隨後連保帶破連拿4局，以6：2先下一城。第二盤謝淑薇／Mertens連續破掉對手發球局，徹底壓制對手，以6：1直落二拿下勝利。
謝淑薇去年重返賽場後，在法網和溫網均取得女雙冠軍，締造罕見的「海峽大滿貫」紀錄。目前她已手握6座大滿貫冠軍，今年澳網她將力爭第7冠。謝淑薇與Mertens曾於2021年溫網拿下女雙冠軍，今年兩人再度聯手出擊。
另一方面，詹皓晴與墨西哥搭檔Giuliana Olmos則經歷了一場三盤苦戰，最終以6：7（5：7）、6：3、7：5逆轉擊敗美國組合Sofia Kenin和Asia Muhammad。
至於台灣選手吳芳嫺與中國朱琳搭檔，首輪苦戰三盤以3：6、6：3、7：6（10：5）力克第7種子美澳聯軍Nicole Melichar-Martinez／Ellen Perez。
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