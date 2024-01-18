4家投信經理人涉嫌跟單不法獲利！勞動部：未涉及勞動基金
有媒體報導，部分證券投資信託公司7名前基金經理人，涉嫌利用他人帳戶交易股票，不法獲利新台幣4億元。勞動基金運用局今（18）日表示，經初步了解，尚無涉及勞動基金國內委託帳戶，但若後續投信業者遭金管會警告，將管制參加基金局委外標案5年。
記者李琦瑋／台北報導
分屬國泰、富邦、復華與保德信投信公司的7名前基金經理人，涉嫌在2017至2023年間，利用職務上代操包括政府勞保、勞退及自家公司共10餘支基金之便，以親友等人頭戶跟單方式，提前在代操基金進出場前買進或賣出標的股票，各人藉此獲利2.5億到上百萬元不等，合計不法獲利近4億元，其中2人遭聲押禁見，5人交保。
勞動基金運用局今天表示，已經跟金管會、投信業者了解，該案涉及的是共同基金，並未涉及勞動基金國內委託帳戶，嫌疑人也不是勞動基金代操經理人。
勞動基金運用局說，將持續注意案件後續情形，且再次強調，為加強監管，如投信受託帳戶經理人有涉及不法，除將終止契約、請求損失賠償外、並可沒收履約保證金及要求2倍懲罰性違約金，且受託投信應負連帶賠償責任，投信5年內不得參與基金運用局全權委託投資業務招標案，以維護勞動基金權益。