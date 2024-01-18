林襄被爆離開樂天賣球衣！黑粉氣憤「買來燒」 她急發聲澄清
樂天啦啦隊女神林襄傳出有離隊打算，傳聞可能落腳味全龍，成為「小龍女」的一員，讓許多樂天粉絲大嘆可惜，龍迷則展開雙臂歡迎她到來，不過，目前球季尚未開打，消息尚不明朗，卻有網友瘋傳林襄想賣掉樂天球衣，讓不理智的球迷很憤怒，氣得脫口「買來燒」，林襄趕緊在IG限時動態否認賣球衣，要粉絲小心來歷不明的球衣。
記者江芷稜／綜合報導
甜美的林襄是樂天的票房保證，不僅有她的髮香區門票熱賣，連放著她髮絲的限量髮香卡，一張可以賣到7萬元台幣以上，傳出有她的樂天球衣在網路販售，網友的對話截圖中說林襄開直播賣球衣，甚至誇張地說「她直播開賣球衣，全賣了，買來燒好了，連留下來做紀念都不要，真絕」。
對此，林襄在IG限動轉發訊息，澄清這是不實消息，自己沒有出售球衣，呼籲：「大家小心來歷不明的林襄球衣」。至於她的下一步會在哪個啦啦隊，經紀人莉奈表示都在討論規劃，「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，日本啦啦隊也積極詢問」，一切交由球團宣布為主，有好消息會通知大家。
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