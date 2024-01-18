《殺人者》李棟旭過世留下187億遺產！拿軍事機關槍發射200顆子彈
Disney+ 2024開年首部韓劇《殺人者的購物中心》正式上線，由李棟旭、金慧峻領銜主演，李棟旭飾演的「叔叔鄭進灣」離世後，留下187億的巨款遺產，以及神祕的槍械購物網站，讓與同住10年的姪女鄭智安（金慧峻 飾）懷疑起叔叔的真實身分，更要面對一群專業殺手的追殺，同時揭發購物中心裡存放大量軍械武器的背後真相。
記者陳雅蘭／綜合報導
《殺人者的購物中心》首兩集中，李棟旭憑藉驚險刺激的動作槍戰出場，他表示：「進灣跟我過去飾演過的角色、參與過的動作片完全不一樣！」更大方分享此次拍攝動作戲最深刻的經驗，「有一場戲要用到軍事機關槍，這種槍我連當兵時都沒用過，結果練習的過程莫名覺得很舒壓」，並指出當天光是這場戲就用掉200多顆子彈，全新體驗覺得新鮮好玩。
導演李權透露《殺人者的購物中心》的動作戲「勝過一切」，並強調：「我們會為觀眾帶來各種不一樣的動作場面！」首兩集的戰鬥無人機刺殺、近身肉搏戰等證明這一點，演員們精湛的演技、毫無冷場的動作場景，以及懸疑感的故事，讓李棟旭的死亡之謎更加撲朔迷離。
李棟旭劇中堅強而悲傷的眼神，為觀眾留下深刻印象，導演李權搞笑說：「我們想把後期的鄭進灣打造成可悲又頹廢的形象，然而李棟旭實在長得太帥了，我們還得依賴很多的化妝技巧來打造這種感覺，不過不管怎麼畫（化）他還是很帥就是了。」《殺人者的購物中心》全劇共8集，獨家在Disney+播出。
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