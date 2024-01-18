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台北101五大新品牌入駐！米其林一星「富錦樹台菜香檳」1/29開幕

▲台北101五大新品牌入駐，包括CELINE於今年1月以女裝快閃店型式進駐台北101購物中心4樓都會廣場。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101五大新品牌入駐，包括CELINE於今年1月以女裝快閃店型式進駐台北101購物中心4樓都會廣場。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

疫情後觀光潮回歸，根據觀光署統計，2023年來台旅遊人次突破640萬人，知名地標台北101花園觀景台也迎來129萬人次，去年業績創新高達56.7億元。接下來除了有CELINE全台快閃店、珠寶品牌DAMIANI、Saint Laurent旗艦大店、Zegna登場外，還有了米其林一星「富錦樹台菜香檳」將在1月29日開幕。

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台北101人潮回歸，搶攻年節商機連續三年獲得米其林一星殊榮的「富錦樹台菜香檳」旗艦店，1/29正式進駐台北101購物中心5樓，旗艦店總共可容納150位饕客，且有7間包廂，其中2間包廂更可打通提供30位賓客用餐。

▲台北101即將開幕新餐飲品牌，連續3年獲得米其林一星殊榮的「富錦樹台菜香檳」旗艦店1月29日正式進駐。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101即將開幕新餐飲品牌，連續3年獲得米其林一星殊榮的「富錦樹台菜香檳」旗艦店1月29日正式進駐。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，CELINE於今年1月以女裝快閃店型式進駐台北101購物中心4樓都會廣場；1月25日正式登場的還有備受期待的Saint Laurent全新旗艦店，以及購物中心3樓新開幕的Zegna；2月1日則迎來義大利國寶級珠寶品牌DAMIANI，讓想要在過年前添購一番的顧客能夠盡興採買。

台北101商場資深行銷總監李亞屏表示，觀光客必訪的台北101秘境花園觀景台，2023年迎來129萬人次，國際觀光客占比達8成，以韓國、東南亞、日本站比最高。且根據數據顯示，平日參訪觀景台的人數約2000至3000人、假日6000人、特殊節日的假日可達到10000至12000人以上。

除了新品牌入住商場外，台北101自1月18日起將89樓「秘境花園觀景台」啟動全新的年度策展計畫「蕨美之蘭」花藝特展，邀請有台灣花藝之光美譽的凌宗湧大師運用台灣最具代表性的蘭花、蕨類等美麗植物為主角，結合全台各地當季花卉，打造全台灣最高雲端花藝展，每季將以一種花卉色調為主題規劃，每個月再以當季花植更換，將台灣獨特的四季面貌展現給遊客。

台北101表示，國際觀光客來到觀景台，比起高空景觀或者裝置打卡藝術還要吸睛，更驚訝於高空花園的佈置構思，來自國外的旅客在參訪後也大讚「沒想到那麼高的地方會有植物，因為有些人會怕高，但看到植物會有愜意放鬆的感覺。」

▲台北101自1月18日起將89樓「秘境花園觀景台」啟動全新的年度策展計畫「蕨美之蘭」花藝特展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101自1月18日起將89樓「秘境花園觀景台」啟動全新的年度策展計畫「蕨美之蘭」花藝特展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101自1月18日起將89樓「秘境花園觀景台」啟動全新的年度策展計畫「蕨美之蘭」花藝特展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101自1月18日起將89樓「秘境花園觀景台」啟動全新的年度策展計畫「蕨美之蘭」花藝特展。（圖／記者鍾怡婷攝）

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