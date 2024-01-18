超級裘爺來了／得分不超過20！李亦伸神預測Cousins T1初登板表現

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談到本賽季勇士的表現，李亦伸認為勇士隊上下都必須有所改變。「勇士隊基本上本季輪替與陣容都還算健康，球隊深度也不至於太淺，但是勇士沒有理由打不出至少像上個賽季的競爭力。教練團的能力、年輕球員的狀態、管理階層的運作可能出現一些問題。一支球隊會出現問題，絕對不會只是單一個人造成的，勇士隊要試著找回過去奪冠的文化。」
至於多倫多暴龍與印第安那溜馬今晨發動交易，暴龍把陣中一哥Pascal Siakam送往溜馬，換到Bruce Brown與3個首輪選秀籤，李亦伸認為這筆交易對於溜馬而言犧牲滿大。他說到：「Pascal Siakam恐怕不值得溜馬動用3支首輪籤，而且包裹之一的Bruce Brown，可以馬上進入輪換陣容，他是一個相當多功能性的球員，合約價碼也不貴，可以融入每支球隊。但溜馬或許必須賭這一把，這筆交易也還能接受，球隊能否在後續下半季有亮眼表現，端看總教練Rick Carlisle的功力如何。」
另外前NBA球星DeMarcus Cousins，日前重磅加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，消息一出引發外界熱烈討論，Cousins也將在今日稍晚旋風抵台，但李亦伸認為Cousins的身體狀況仍有些疑慮，認為初登板得分不會超過20分大關。「我預估Cousins第一場數據大概可以拿到18分、10籃板，且之後的比賽可能會遭遇更大挑戰，因為Cousins有了年紀、身體狀態面臨更大考驗，表現也有可能變得掙扎。」李亦伸說到。
節目最後李亦伸也不忘呼籲，球迷可以趕緊搶票，因為很有可能此次Cousins來台將會是「4場限定」，喜歡Cousins的球迷絕對不能錯過。
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