科技公司突宣布裁員！正妹女主管「崩潰尖叫」全被錄：我才剛買房
遊戲語音大廠Discord日前宣布，將大規模進行人事削減，有17%員工被裁員，相當於170名員工受影響。一名在裁員名單中的正妹女主管，收到裁員信的瞬間反應全被錄下，只見她一臉不可置信，一邊尖叫一邊喊「我才剛買房耶！」崩潰模樣在網路上曝光。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒指出，Discord執行長Jason Citron在一份內部聲明中發表裁員計劃，指出公司自2020年以來規模去大5倍，然而營運效率卻隨著許多專案同時進行而下降，管理團隊決定進行員工規模的調整，「公司需要集中注意力並改進合作方式，以增強組織的敏捷性。」
Discord將裁員17%員工，相當於170名員工受到影響。被裁員的員工將獲得5個月的薪水，以及額外根據年資計算的薪水補貼，同時還將提供5個月的福利和3個月的就業支援服務。
不過，突然其來的裁員消息仍讓許多員工錯愕不已，就有一名在裁員名單中的女主管，突然被公司通知要參加視訊會議，並在20分鐘後收到裁員電子郵件，內容為「我們懷著沉重的心情通知您，您的職位受到了我們全公司裁員的影響，您在Discord的工作即將結束」。
該名女主管收到裁員信，當下崩潰的反應全被錄下來，她一臉不可置信，並用雙手摀臉尖叫，表示這封裁員信就像分手簡訊一樣，況且她才剛買房，震驚到說不出話來，也讓不少人留言安慰「帶著這個經驗到下一份工作，未來會更好的」。