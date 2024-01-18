直擊／萬華60年麗珠什錦麵21日關門 排隊人潮曝！老闆：不會再開
才2024年新春，就驚傳不少小吃店要結束營業，位在台北市萬華區有60年以上歷史老店「麗珠什錦麵」，曾經多次歇業又恢復，最長一次為2018年歇業直至2021年才恢復營業，如今2024年剛到，又再次傳出將歇業。老闆表示，由於店裡人手不足，自己體力也無法負荷，因此決定只營業到1月21日，還聲明「不會再開了」。另外，因為便當價格不低卻依舊有高人氣的五棧小館，有「便當界的賓利」之稱號，也宣稱將只營業到2月6日之前。
記者葉盛耀/綜合報導
麗珠什錦麵是萬華地區名聲響亮的老店，曾經多次停業又恢復營業，最近一次重出江湖是去年5月，多數老饕原本喜迎麗珠姐回來了，沒想到不到1年卻再傳出熄燈消息，老闆表示，近期人手不足，自己也無法負荷店裡的工作量，因此決定1月21日是最後營業日。麗珠什錦麵的招牌菜色即是什錦麵，用料豐富，包含豬肝、蚵仔、花枝、蝦子、肉絲與高麗菜。此外，炸排骨也是老顧客必點菜色。
另外，位於台北市內湖科技園區附近的五棧小館，低調小店面卻是一間人氣便當店，通常臨時到現場購買需要排隊等1小時以上，因為每款便當要價不低，被稱為「便當界的賓利」，像是排骨便當一個要價150元、雞腿便當則是200元。據悉，店家近期貼出公告，由於人手不足、體力有限，2月6日之後就停止販售外帶便當，且3月開始，將重新營業，轉型成小吃店，只提供油飯、瓜仔肉飯、香菇紅麵線，以及小菜與湯品。